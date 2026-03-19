જાપાન અને નાટોને ટ્રમ્પની સીધી ચેતવણી

મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચેના તણાવની વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર પોતાના આક્રમક અંદાજમાં દુનિયા સમક્ષ પોતાની વાત મૂકી છે. મીડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ ઈરાન પર લાદવામાં આવેલા તેલના પ્રતિબંધો હટાવશે અથવા ત્યાં અમેરિકી સેના તૈનાત કરશે, ત્યારે ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નકારો ભણ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે તેઓ હાલમાં ક્યાંય પણ પોતાની સેના મોકલી રહ્યા નથી. ટ્રમ્પે રમૂજી અંદાજમાં ઉમેર્યું હતું કે જો તેઓ આવું કંઈક કરી પણ રહ્યા હોત, તો તેઓ કોઈને અગાઉથી જાણ ન કરત. તેમના મતે લોકો માત્ર અટકળો લગાવતા હોય છે, જ્યારે વાસ્તવિકતા અને રણનીતિ કંઈક અલગ જ હોય છે.
આ સંવાદ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પોતાની આર્થિક સિદ્ધિઓનો ઉલ્લેખ કરવાની એક પણ તક છોડી ન હતી. તેમણે ગર્વ સાથે જણાવ્યું કે કેવી રીતે તેમના શાસનકાળમાં અમેરિકી શેરબજાર એટલે કે વોલ સ્ટ્રીટે તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. તેમણે યાદ અપાવ્યું કે જ્યારે તેમણે ડો જોન્સ ઇન્ડેક્સ 50,000 ને પાર કરવાની વાત કરી હતી, ત્યારે લોકો તેને અશક્ય માનતા હતા. પરંતુ તેમની નીતિઓને કારણે આ આંકડો માત્ર એક વર્ષમાં જ હાંસલ કરી લેવાયો છે. તેવી જ રીતે એસએન્ડપી ઇન્ડેક્સનું 7,000 ના સ્તરને વટાવવું એ પણ તેમના મતે એક ઐતિહાસિક વિજય છે. ટ્રમ્પનું માનવું છે કે જ્યારે દેશની અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત હોય અને તેલના ભાવ નિયંત્રણમાં હોય, ત્યારે જ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કડક નિર્ણયો લેવાની શક્તિ મળે છે.
ઈરાનના મુદ્દે આકરા પ્રહારો કરતા ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે ઈરાનનું નેતૃત્વ હવે સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ચૂક્યું છે. તેમણે ઈરાનને સમગ્ર વિશ્વ અને ખાસ કરીને મધ્ય પૂર્વ માટે મોટો ખતરો ગણાવ્યો હતો. જોકે, આ બાબતે તેમણે અમેરિકાની ભૂમિકા અંગે એક નવો વળાંક આપતા કહ્યું કે અમેરિકા ક્યાં સુધી એકલા હાથે બીજાની રક્ષા કરશે? તેમણે ખાસ કરીને જાપાનનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ જેવા સંવેદનશીલ રસ્તાઓ પરથી જાપાનના તેલનો 90% હિસ્સો પસાર થાય છે, જેની સુરક્ષા હાલમાં અમેરિકા કરી રહ્યું છે. હવે જાપાન જેવા સમૃદ્ધ દેશોએ આગળ આવીને પોતાની ઉર્જા સુરક્ષાની જવાબદારી જાતે સંભાળવી જોઈએ.
આટલું જ નહીં, ટ્રમ્પે બ્રિટન અને નાટો (NATO) ના દેશો પર પણ કટાક્ષ કરવાનું ચૂક્યા ન હતા. તેમણે કહ્યું કે નાટો મદદ કરવા ઈચ્છે છે પરંતુ હવે ઘણું મોડું થઈ ગયું છે. બ્રિટન દ્વારા વિમાનવાહક જહાજો મોકલવાની ચર્ચા પર ટિપ્પણી કરતા તેમણે કહ્યું કે બ્રિટનની જરૂર યુદ્ધ પહેલા હતી, યુદ્ધ જીતી ગયા પછી નહીં. આ નિવેદનો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ટ્રમ્પ અમેરિકાને વૈશ્વિક ‘પોલીસમેન’ ની ભૂમિકામાંથી બહાર કાઢીને અન્ય દેશોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માંગે છે. દરમિયાન, એવી પણ માહિતી સામે આવી છે કે ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂને ઈરાનના તેલ અને ઉર્જા ક્ષેત્રો પર હુમલો ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી, જેથી વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈનને અસર ન થાય. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ટ્રમ્પના આ નિવેદન બાદ ઈરાન અને અન્ય સાથી દેશોની શું પ્રતિક્રિયા રહે છે.