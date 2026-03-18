ચારધામ યાત્રા પહેલા લાગુ થયા નવા નિયમો

આગામી ચારધામ યાત્રાને ધ્યાનમાં રાખીને Uttarakhand સરકારે મહત્વપૂર્ણ અને કડક નિયમો અમલમાં મૂક્યા છે, જે યાત્રાળુઓની સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવાના હેતુથી લેવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને વાહન વ્યવહાર સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ગ્રીન કાર્ડ સિસ્ટમને વધુ કડક બનાવવામાં આવી છે.
આ વર્ષે 23 માર્ચથી ચારધામ યાત્રા માટે વ્યાવસાયિક વાહનો માટે ગ્રીન કાર્ડ બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે. યાત્રાની શરૂઆત 19 એપ્રિલથી Gangotri Temple અને Yamunotri Templeના કપાટ ખુલતા સાથે થશે. આ દરમિયાન યાત્રાળુઓની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને પરિવહન વિભાગ દ્વારા વધુ સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે.
નવી વ્યવસ્થા મુજબ, અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા 12થી વધુ બેઠકો ધરાવતા વાહનોને માત્ર 15 દિવસ માટે જ ગ્રીન કાર્ડ આપવામાં આવશે. જ્યારે Uttarakhandના સ્થાનિક વાહનો માટે આ ગ્રીન કાર્ડ 6 મહિના માટે માન્ય રહેશે. આ નિર્ણયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યાત્રા દરમિયાન વાહનોની સંખ્યા અને તેમની અવરજવર પર નિયંત્રણ રાખવાનો છે.
Rishikeshમાં પૂજા અર્ચના સાથે ગ્રીન કાર્ડ અને ટ્રિપ કાર્ડની પ્રક્રિયા શરૂ થશે. શરૂઆતમાં રાજ્યના સ્થાનિક વાહનોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. ગ્રીન કાર્ડ સિસ્ટમ દ્વારા પરિવહન વિભાગ પાસે દરેક વાહનની સંપૂર્ણ માહિતી ઉપલબ્ધ રહેશે, જે ઇમરજન્સી સમયે ઉપયોગી સાબિત થશે.
ગ્રીન કાર્ડ મેળવવા માટે વાહન માલિકોને ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે. સાથે જ વાહનની આર.સી., ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ, પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર અને ટેક્સની વિગતો રજૂ કરવી ફરજિયાત રહેશે. વાહનની ટેકનિકલ અને ભૌતિક ચકાસણી પછી જ ગ્રીન કાર્ડ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ દરેક ટ્રિપ માટે ટ્રિપ કાર્ડ લેવું પણ ફરજિયાત રહેશે, જેમાં મુસાફરોની સંપૂર્ણ માહિતી નોંધાશે.
આ વર્ષે એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર એ પણ કરવામાં આવ્યો છે કે હવે માત્ર યાત્રાળુઓના વાહનો જ નહીં, પરંતુ પર્યટન માટે આવતા વાહનો માટે પણ ગ્રીન કાર્ડ ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને Valley of Flowers National Park, Harsil Valley અને અન્ય ટ્રેકિંગ અને એડવેન્ચર સ્થળોએ જતા પ્રવાસીઓ માટે આ નિયમ લાગુ પડશે.
પરિવહન વિભાગનું કહેવું છે કે આ વ્યવસ્થા દ્વારા અકસ્માતો પર નિયંત્રણ લાવી શકાય છે અને યાત્રાળુઓની સુરક્ષા વધારી શકાય છે. ટ્રિપ કાર્ડમાં મુસાફરોના નામ, સરનામા, મોબાઇલ નંબર અને યાત્રાની તારીખ જેવી વિગતો નોંધાતી હોવાથી કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના સમયે તરત જ માહિતી મળી શકે છે.
આ તમામ નવા નિયમો ચારધામ યાત્રાને વધુ વ્યવસ્થિત, સુરક્ષિત અને પારદર્શક બનાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. યાત્રાળુઓ માટે આ નિયમોનું પાલન કરવું અનિવાર્ય રહેશે, જેથી તેઓ પોતાની યાત્રા સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકે.