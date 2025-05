આદમપુર એરબેઝ પરથી PM મોદીનો હુંકાર

પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે પંજાબના આદમપુર એરબેઝ પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેઓ ઓપરેશન સિંદૂરમાં સામેલ ભારતીય સેનાના સૈનિકોને મળ્યા. આ પછી, સૈનિકોને સંબોધિત કરતા, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે આખી દુનિયાએ ભારત માતા કી જયની શક્તિ જોઈ છે. ભારત માતા કી જય બોલતા જ દુશ્મનો ધ્રૂજવા લાગે છે. ભારત માતા કી જય મેદાનમાં અને મિશનમાં ગુંજતો રહે છે. આપણી સેના પરમાણુ ખતરાને ઓછો કરે છે.

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે આજથી ઘણા દાયકાઓ પછી પણ, જ્યારે ભારતની આ વીરતાની ચર્ચા થશે, ત્યારે તમે અને તમારા સાથીઓ તેનો સૌથી અગ્રણી પ્રકરણ હશો. તમે બધા દેશની વર્તમાન અને ભાવિ પેઢીઓ માટે એક નવી પ્રેરણા બન્યા છો. આજે, વીરોની આ ભૂમિ પરથી, હું વાયુસેના, નૌકાદળ અને સેનાના બધા બહાદુર સૈનિકો અને બીએસએફના આપણા નાયકોને સલામ કરું છું. તમારી બહાદુરીને કારણે, ઓપરેશન સિંદૂર સમગ્ર વિશ્વમાં ગુંજતું રહે છે. દરેક ભારતીય તમારી સાથે રહ્યો છે. આજે દેશનો દરેક નાગરિક પોતાના સૈનિકોના પરિવારોનો આભારી છે.

ઓપરેશન સિંદૂર એ નિર્ણાયકતાનો ત્રિમૂર્તિ છે: PM મોદી

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર કોઈ સામાન્ય કાર્ય નહોતું. આ ભારતની નીતિ, ઇરાદા અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાનો સંગમ છે. ભારત યુદ્ધની ભૂમિ છે અને ગુરુ ગોવિંદ સિંહજીની પણ. ધર્મ સ્થાપિત કરવા માટે શસ્ત્રો ઉપાડવાની આપણી પરંપરા છે. જ્યારે આપણી બહેનો અને દીકરીઓના સિંદૂર છીનવાઈ ગયા, ત્યારે આપણે આતંકવાદીઓના ઘરોમાં ઘૂસી ગયા અને તેમને કચડી નાખ્યા. તેઓ કાયરની જેમ છુપાઈ રહ્યા પણ તેઓ એ દિવસ ભૂલી ગયા જ્યારે તેમણે ભારતીય સેનાને પડકાર ફેંક્યો હતો.

પીએમએ સૈનિકોને કહ્યું કે તમે સામેથી હુમલો કરીને તેમને મારી નાખ્યા. તમે આતંકવાદના બધા મુખ્ય ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો. 9 આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો. ૧૦૦ થી વધુ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. આતંકના માસ્ટર્સ હવે સમજી ગયા છે. જો ભારત આંખો ઊંચી કરશે તો એક જ પરિણામ આવશે અને તે છે વિનાશ.

ભારતીય દળોએ પાકિસ્તાનને હરાવ્યું: PM મોદી

પીએમએ કહ્યું કે ભારતીય સેના, વાયુસેના અને નૌકાદળે પણ પાકિસ્તાની સેનાને હરાવી છે. તમે પાકિસ્તાની સેનાને પણ કહ્યું છે કે પાકિસ્તાનમાં એવી કોઈ જગ્યા નથી જ્યાં આતંકવાદીઓ બેસીને શાંતિથી શ્વાસ લઈ શકે. અમે ઘરમાં ઘૂસીને તને મારી નાખીશું. તેઓ બદલો લેવાની તક પણ આપતા નથી. આપણા ડ્રોન, આપણા મિસાઇલો, પાકિસ્તાન તેમના વિશે વિચારીને ઘણા દિવસો સુધી ઊંઘી શકશે નહીં. તમે ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા રાષ્ટ્રનું મનોબળ વધાર્યું છે. દેશ એકતાના તાંતણે બંધાયેલો છે. તમે ભારતની સરહદોનું રક્ષણ કર્યું છે. તેણે ભારતના સ્વાભિમાનને નવી ઊંચાઈઓ આપી છે.

મિત્રો, તમે કંઈક એવું કર્યું છે જે અભૂતપૂર્વ, અકલ્પનીય અને અદ્ભુત છે. આપણા વાયુસેનાએ પાકિસ્તાનમાં ઊંડા આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા અને તે પણ માત્ર 20-25 મિનિટમાં. લક્ષ્યને બરાબર રીતે ફટકારવું ફક્ત આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ વ્યાવસાયિક સૈન્ય દ્વારા જ શક્ય છે.

તમારા જવાબથી દુશ્મન સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તેને ખ્યાલ પણ ન રહ્યો કે ક્યારે તેની છાતીમાં ગોળી વાગી ગઈ. અમારું લક્ષ્ય પાકિસ્તાનની અંદર આતંકવાદીઓને મારવાનું હતું, પરંતુ પાકિસ્તાને પોતાના પેસેન્જર વિમાનોને સામે રાખીને જે કાવતરું રચ્યું છે, હું કલ્પના કરી શકું છું કે જ્યારે પેસેન્જર વિમાનો દેખાય છે ત્યારે તે ક્ષણ કેટલી મુશ્કેલ હશે, મને ગર્વ છે કે તમે પેસેન્જર વિમાનોને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના ખૂબ જ સાવધાનીપૂર્વક તેનો જવાબ આપ્યો અને ખૂબ સારું કામ કર્યું.

તમે તમારા લક્ષ્યો પૂર્ણ કર્યા: PM મોદી

પીએમએ કહ્યું કે હું ગર્વથી કહી શકું છું કે તમે તમારા લક્ષ્યો પર સંપૂર્ણ રીતે ખરા ઉતર્યા છો. પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદીઓના ઠેકાણા અને એરબેઝનો નાશ કરવામાં આવ્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ તેમના દુષ્ટ ઇરાદાઓ અને હિંમતનો પણ નાશ કરવામાં આવ્યો. દુશ્મનોએ આ એરબેઝ તેમજ આપણા અન્ય એરબેઝ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પાકિસ્તાનના નાપાક ઇરાદા દર વખતે નિષ્ફળ ગયા. પાકિસ્તાનના ડ્રોન અને તેના યુવી, પાકિસ્તાનના વિમાન અને તેના મિસાઇલોને આપણા મજબૂત હવાઈ સંરક્ષણ દ્વારા નષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. દેશના તમામ એરબેઝ સાથે જોડાયેલા સૈનિકોની હું હૃદયપૂર્વક પ્રશંસા કરું છું. તમે ખૂબ જ સુંદર કામ કર્યું છે.

મિત્રો, આતંકવાદ સામે ભારતની લક્ષ્મણ રેખા હવે ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે. હવે જો બીજો આતંકવાદી હુમલો થશે તો ભારત જવાબ આપશે અને કડક જવાબ આપશે. આપણે સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક અને એર સ્ટ્રાઈક દરમિયાન તે જોયું છે. હવે ઓપરેશન સિંદૂર ભારતનો નવો સામાન્ય નિયમ છે. ભારતે હવે ત્રણ સિદ્ધાંતો પર નિર્ણય લીધો છે.

પહેલું – જો ભારત પર આતંકવાદી હુમલો થશે, તો અમે અમારી રીતે, અમારી શરતો પર અને અમારા પોતાના સમયે જવાબ આપીશું.

બીજું – ભારત કોઈપણ પરમાણુ બ્લેકમેલ સહન કરશે નહીં.

ત્રીજું, આપણે આતંકવાદીઓને સમર્થન આપતી સરકાર અને તેના માસ્ટર્સને અલગથી જોઈશું નહીં.

પીએમએ કહ્યું કે દુનિયા પણ ભારતના આ નવા સ્વરૂપને, આ નવી વ્યવસ્થાને સમજીને આગળ વધી રહી છે. ઓપરેશન સિંદૂરની દરેક ક્ષણ ભારતીય દળોની તાકાતનો પુરાવો આપે છે. નૌકાદળ દરિયામાં પ્રભુત્વ ધરાવતું હતું, સેનાએ સરહદો મજબૂત કરી હતી અને વાયુસેનાએ હુમલો કર્યો હતો અને બચાવ કર્યો હતો. બીએસએફ અને અન્ય દળોએ પણ અદ્ભુત ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કર્યું છે.

પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે આપણી બધી સેનાઓ પાસે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટેકનોલોજીની પહોંચ છે. નવી ટેકનોલોજી પણ પડકારો લાવે છે. તેમની જાળવણી અને ઉપયોગ એ એક મહાન કૌશલ્ય છે. તમે સાબિત કર્યું છે કે તમે આ રમતમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ છો. ભારતની વાયુસેના હવે માત્ર શસ્ત્રોથી જ નહીં, પણ ડેટા અને ડ્રોનથી પણ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં માહિર બની ગઈ છે. પાકિસ્તાનની અપીલ પછી, ભારતે ફક્ત તેની લશ્કરી કાર્યવાહી મુલતવી રાખી છે.

જો પાકિસ્તાન ફરી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ કે લશ્કરી હિંમત બતાવશે તો અમે યોગ્ય જવાબ આપીશું. તેઓ આ જવાબો પોતાની રીતે, પોતાની શરતો પર આપશે. આ નિર્ણયનો પાયો અને તેની પાછળ છુપાયેલો આત્મવિશ્વાસ તમારા બધાના ધૈર્ય, હિંમત, બહાદુરી અને સતર્કતા પર આધારિત છે. આપણે તૈયાર રહેવું પડશે. આપણે દુશ્મનને યાદ અપાવતા રહેવું પડશે કે આ એક નવું ભારત છે. આ ભારત શાંતિ ઇચ્છે છે, પરંતુ જો માનવતા પર હુમલો થાય છે તો આ ભારત યુદ્ધના મોરચે દુશ્મનને કેવી રીતે કચડી નાખવું તે પણ સારી રીતે જાણે છે.

