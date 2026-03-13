PM મોદીએ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 22મો હપ્તો કર્યો જાહેર

દેશના કરોડો ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારત સરકારે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ 22મી કિસ્ત જારી કરી છે, જેના કારણે લાખો ખેડૂતોના ખાતામાં સીધી આર્થિક મદદ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. આ યોજના ખેડૂતોને આર્થિક રીતે મજબૂત બનાવવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે.
આ ખાસ પ્રસંગે દેશના વડાપ્રધાન Narendra Modiએ આસામના Guwahatiમાં આયોજિત કાર્યક્રમ દરમિયાન યોજનાની 22મી કિસ્ત જાહેર કરી. આ કિસ્ત અંતર્ગત દેશભરના લગભગ 9.32 કરોડ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં કુલ 18,640 કરોડ રૂપિયાની રકમ સીધી જ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. આ સહાય ખેડૂતો માટે મોટી રાહતરૂપ સાબિત થઈ રહી છે.
ઘણા સમયથી ખેડૂતો આ નવી કિસ્તની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. અગાઉ Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojanaની 21મી કિસ્ત ગયા વર્ષે નવેમ્બર મહિનામાં જારી કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી દેશભરના ખેડૂતો 22મી કિસ્તની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે આ રાહ પૂરી થતાં ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ યોજના અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે ખેડૂતોને 6,000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ આપે છે. આ રકમ ત્રણ સમાન હપ્તામાં આપવામાં આવે છે, જેમાં દરેક કિસ્તમાં 2,000 રૂપિયા સીધા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ સહાય નાના અને મધ્યમ વર્ગના ખેડૂતો માટે ખાસ કરીને ઉપયોગી સાબિત થઈ રહી છે.