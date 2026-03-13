અફઘાનિસ્તાને ઇસ્લામાબાદમાં લશ્કરી ઠેકાણાઓ પર કર્યા હુમલા

મધ્ય પૂર્વમાં ઈરાન પર ઈઝરાયલ અને અમેરિકાના હુમલાઓ વચ્ચે અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો પણ તણાવપૂર્ણ બની રહ્યા છે. અફઘાન પ્રદેશ પર પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલાના જવાબમાં તાલિબાને પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં લશ્કરી ઠેકાણાઓ પર હવાઈ હુમલા કરવાનો દાવો કર્યો હતો. ઈસ્લામાબાદમાં લશ્કરી ઠેકાણાઓ પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.

ઈઝરાયલ અને અમેરિકા મધ્ય પૂર્વમાં ઈરાન પર હુમલો કરવાનું ચાલુ રાખે છે. દરમિયાન, એવું લાગે છે કે યુદ્ધ બીજા મોરચે ચાલી રહ્યું છે. અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી એકવાર તણાવ વધી રહ્યો છે.

અફઘાન તાલિબાન સરકારે પાકિસ્તાની લશ્કરી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવાનો દાવો કર્યો છે. આ હુમલાને અફઘાનિસ્તાનમાં પાકિસ્તાનના તાજેતરના હવાઈ હુમલાનો બદલો ગણાવવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, તાલિબાને ઉત્તરપશ્ચિમ પાકિસ્તાનમાં પોલીસ વાહન પર હુમલો કરવાનો દાવો કર્યો હતો, જેમાં સાત પોલીસ અધિકારીઓ માર્યા ગયા હતા.

તાલિબાને અહેવાલ આપ્યો હતો કે અફઘાન વાયુસેનાએ ખૈબર પખ્તુનખ્વાના કોહાટ વિસ્તારમાં પાકિસ્તાની લશ્કરી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. તાલિબાન સરકારના નાયબ પ્રવક્તા હમદુલ્લાહ ફિતરતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર આ માહિતી શેર કરી હતી.

