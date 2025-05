IPL 2025: પંજાબે લખનૌને 37 રનથી હરાવ્યું

IPL 2025 ની 54મી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 37 રનથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે પંજાબની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને આવી ગઈ છે. આ મેચમાં ટોસ જીત્યા બાદ લખનૌની ટીમે પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા પંજાબે પ્રભસિમરનની 91 રનની તોફાની ઇનિંગની મદદથી લખનૌને 237 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. જવાબમાં લખનૌની ટીમ 7 વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ માત્ર 199 રન જ બનાવી શકી.

