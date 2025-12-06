અટારી બોર્ડર પર છોડી ગયો પતિ, પાકિસ્તાની મહિલાએ પીએમ મોદી પાસે મદદ માંગી

નિકિતાનો દાવો છે કે તેના પતિની સગાઈ દિલ્હીની રહેવાસી શિવાની ઢીંગરા સાથે થઈ છે. તપાસ બાદ સિંધી આર્બિટ્રેશન સેન્ટરે અહેવાલ આપ્યો કે બંને ભારતીય નાગરિક નથી, તેથી આ કેસ ભારતીય અદાલતોના અધિકારક્ષેત્રમાં નથી, અને તેના પતિને પાકિસ્તાન મોકલી દેવા જોઈએ.
એક પાકિસ્તાની મહિલાએ ઇન્દોરમાં રહેતા એક પાકિસ્તાની પુરુષ વિરુદ્ધ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને સિંધી પંચાયતમાં મધ્યસ્થી કરી ફરિયાદ કરી છે. મહિલાનું કહેવું છે કે ઇન્દોરમાં રહેતા તેના પાકિસ્તાની પતિએ લગ્ન પછી તેને પાકિસ્તાન મોકલી હતી અને હવે તે બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. તેની સગાઈ પણ એક યુવતી સાથે થઈ ગઈ છે.
પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતના કરાચીની નાગરિક નિકિતાએ 26 જાન્યુઆરી, 2020 ના રોજ કરાચીમાં ઇન્દોરમાં રહેતા પાકિસ્તાની નાગરિક સાથે લગ્ન કર્યા. તેનો પતિ 26 ફેબ્રુઆરીએ નિકિતાને ઇન્દોર લાવ્યો. 9 જુલાઈ, 2020 ના રોજ, તેણે વિઝા ઔપચારિકતાના બહાને તેને અટારી બોર્ડર પર છોડી દીધી.
પત્ની નિકિતાએ પંચાયતમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી. નિકિતાએ કહ્યું હતું કે મારા પતિએ દિલ્હીની એક મહિલા સાથે સગાઈ કરી છે. તે મને છૂટાછેડા આપ્યા વિના બીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. સમુદાયની પંચાયતે પતિ વિક્રમ નાગદેવ અને કથિત મંગેતર શિવાનીને નોટિસ પાઠવી હતી અને વાટાઘાટો કર્યો હતો, પરંતુ જ્યારે વાટાઘાટો નિષ્ફળ ગયો, ત્યારે મધ્યસ્થી અધિનિયમ 2023ને અનુસરીને સિંધી પંચ મધ્યસ્થી અને કાનૂની સલાહકાર કેન્દ્રએ પોતાનો અહેવાલ રજૂ કર્યો. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે બંને ભારતીય નાગરિક નથી. પતિને પાકિસ્તાન મોકલી દેવો જોઈએ, કારણ કે કોર્ટનું અધિકારક્ષેત્ર પાકિસ્તાન છે. કારણ કે આ મામલો કેન્દ્ર દ્વારા ઉકેલાયો નથી, તેથી તે ફક્ત કોર્ટ દ્વારા જ ઉકેલી શકાય છે. પત્ની આ મામલે કોર્ટમાં જવાની તૈયારી કરી રહી છે. પતિ ઘણા વર્ષોથી ઇન્દોરમાં રહે છે.