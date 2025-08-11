પાકિસ્તાની એક્ટર ફવાદ ખાનની ફિલ્મ હવે થશે રિલીઝ.. મેકર્સે અપનાવ્યો આ પેંતરો

પહેલગામ હુમલા પછી વાણી કપૂર અને પાકિસ્તાની અભિનેતા ફવાદ ખાનની ફિલ્મ ‘અબીર ગુલાલ’ ની રિલીઝ રદ કરવામાં આવી હતી. રિલીઝ પહેલા પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી, ફિલ્મના નિર્માતાઓએ ફિલ્મ રિલીઝ કરવાનું ટાળ્યુ હતું. સોશિયલ મીડિયા પરથી તેના સંબંધિત બધી પોસ્ટ્સ, ગીતો, ટ્રેલર અને ટીઝર પણ દૂર કરી દીધા હતા. પરંતુ હવે એવી ચર્ચા છે કે આ ફિલ્મ ટૂંક સમયમાં સિનેમાઘરોમાં આવશે. આ ફિલ્મ ભારતમાં 9 મેના રોજ રિલીઝ થવાની હતી, પરંતુ પહેલગામ હુમલા અને પછી ઓપરેશન સિંદૂરને કારણે તેની રિલીઝ રદ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે એવું લાગે છે કે ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં પહોંચી શકે છે.
બિઝ એશિયા લાઈવના અહેવાલ મુજબ ફવાદ ખાન અને વાણી કપૂર અભિનીત ફિલ્મને રિલીઝ કરવા માટે નિર્માતાઓએ દિલજીત દોસાંજની રણનીતિ અપનાવી છે. અબીર-ગુલાલ પાકિસ્તાની અભિનેતા ફવાદ ખાનની ચોથી બોલિવૂડ ફિલ્મ હશે, જે આ મહિને વિશ્વભરમાં રિલીઝ થઈ શકે છે. તાજેતરમાં, દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મ ‘સરદાર જી 3’ ભારત સિવાય વિશ્વભરમાં રિલીઝ થઈ હતી. તેનું કારણ પાકિસ્તાની અભિનેત્રી હાનિયા આમિર હતી, જે ફિલ્મમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકામાં છે.
સરદાર જી 3 ભારતમાં રિલીઝ થઈ ન હતી
પહલગામ હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂર પછી ભારતીયોની ભાવનાઓને માન આપીને ‘સરદાર જી 3’ ના નિર્માતાઓએ ભારતમાં રિલીઝ કરી ન હતી, છતાં આખી ફિલ્મ ટીમને ભારે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સરદાર જી 3 રિલીઝ કરવાના નિર્ણયને કારણે દિલજીતની સૌથી વધુ ટીકા થઈ હતી. તેમ છતાં, આ ફિલ્મ ખૂબ જ સફળ રહી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ₹70.10 કરોડની કમાણી કરી, જેનાથી તે વિદેશમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય પંજાબી ફિલ્મ બની.
ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થશે?
હવે ‘અબીર ગુલાલ’ના નિર્માતાઓ પણ આ જ રણનીતિ અપનાવવાનું વિચારી રહ્યા છે. અહેવાલ મુજબ, ‘અબીર ગુલાલ’ 29 ઓગસ્ટના રોજ વિશ્વભરમાં રિલીઝ થશે. એવા પણ સમાચાર છે કે ફિલ્મનું નામ બદલવામાં આવશે. પહેલગામ હુમલા પછી વાણી કપૂરે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પરથી આ ફિલ્મ સંબંધિત બધી પોસ્ટ્સ દૂર કરી દીધી.
9 વર્ષ પછી ફવાદ ખાનનું બોલિવૂડમાં કમબેક
ફવાદની છેલ્લી બોલિવૂડ ફિલ્મ 2016 માં રિલીઝ થઈ હતી, તે રણબીર કપૂર અભિનીત ‘એ દિલ હૈ મુશ્કિલ’ માં દેખાયો હતો. અગાઉ, તે 2016 માં રિલીઝ થયેલી ‘કપૂર એન્ડ સન્સ’ માં દેખાયો હતો અને 2014 માં રિલીઝ થયેલી ‘ખૂબસૂરત’ માં કામ કર્યું હતું. અબીર ગુલાલ સાથે, તે 9 વર્ષ પછી બોલિવૂડમાં કમબેક કરવાનો હતો, પરંતુ પહેલગામ હુમલા પછી આવું થઈ શક્યું નહીં. ‘અબીર ગુલાલ’નું દિગ્દર્શન આરતી એસ બાગડી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને આ રોમેન્ટિક કોમેડીના નિર્માતા વિવેક અગ્રવાલ છે.