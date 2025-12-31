પાકિસ્તાનમાં રાજકીય ઉથલપાથલ વધી, પોલીસે ઇમરાન ખાનની બહેન અલીમાની ધરપકડ કરી

પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફના સ્થાપક અને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાન જેલમાં છે. તેમની બહેનો અદિયાલા જેલની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે. આ દરમિયાન, પોલીસે ખાનની બહેન અલીમાની ધરપકડ કરી છે.
પાકિસ્તાનમાં રાજકીય ઉથલપાથલ વધી રહી છે. પાકિસ્તાનના કાયર ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરે ફરી એકવાર બતાવ્યું છે કે તેઓ કેટલી હદે ઝૂકી શકે છે. ઇમરાન ખાનને મળવા માટે આદિયાલા જેલની બહાર વિરોધ કરી રહેલી બહેનો સામે મધ્યરાત્રિ પછી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ઇમરાનની બહેન અલીમા ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વધુમાં, ડિસેમ્બરની કડકડતી ઠંડીમાં ઇમરાનના સમર્થકો પર પાણીનો છંટકાવ પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
બહેનો ખાનને મળવા આવી હતી
હકીકતમાં, મુનીર ઈમરાનના નામથી એટલો ડરી ગયો છે કે ખાનના સમર્થકોને જેલની બહાર પણ જવા દેવામાં આવી રહ્યા નથી. કોર્ટે આદેશ આપ્યો છે કે નજીકના સંબંધીઓ દર મંગળવારે ઈમરાનને મળે. કોર્ટના આદેશ પર ઈમરાનની બહેનો તેને મળવા આવી હતી. જ્યારે ખાનને પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો, ત્યારે બહેનોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે પોલીસ કાર્યવાહી થઈ. ફક્ત અલીમા ખાનની ધરપકડના ફોટા જ સામે આવ્યા છે.
ધરપકડ દરમિયાન ઇમરાનની બહેન અલીમા ખાને અસીમ મુનીર પર ઉગ્ર હુમલો કર્યો. અલીમાએ કહ્યું કે મુનીર ગમે તેટલો જુલમ કરે, લોકો ટૂંક સમયમાં ઈમરાનના સમર્થનમાં રસ્તા પર ઉતરશે. તેણે કહ્યું, “અમે આ દેશના લોકો છીએ, અહીં અમારો અધિકાર છે, આ દેશ અમારો છે, 25 કરોડ લોકોને દેશમાંથી હાંકી શકાય નહીં, જો તેઓ ઈચ્છે તો તેઓ આ દેશને પણ વેચી શકે છે, તેઓએ તેને વેચવાનું શરૂ કરી દીધું છે, અમે ઈમરાન ખાન સાથે ઉભા છીએ, તમે જોશો ઈન્શાઅલ્લાહ, ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં લોકો રસ્તા પર આવશે અને બીજો કોઈ રસ્તો બાકી નથી.” અલીમાએ કહ્યું, “અમારી પાસે જવા માટે કોઈ કોર્ટ નથી અને અહીં કોઈ કાયદો નથી. તેઓ આખો દિવસ કાયદો તોડી રહ્યા છે. ઇન્શાઅલ્લાહ, પછી લોકો પોતાનો કાયદો ફરીથી સ્થાપિત કરશે.”
ઇમરાનના સમર્થકોએ જોરથી ગર્જના કરી. ઇમરાનની બહેનો સાથે, મોટી સંખ્યામાં પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફના સમર્થકો પણ અદિયાલા જેલ પહોંચ્યા. આ દરમિયાન, ઇમરાનના સમર્થકોએ મુનીર અને શાહબાઝ શરીફ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. ઇમરાનના સમર્થકોએ કહ્યું કે જેમ તેમના નેતા જેલની અંદર અડગ ઉભા છે, તેમ તેઓ તેમના પરિવાર સાથે બહાર પણ તેમના માટે અડગ ઉભા છે.