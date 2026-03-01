ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલાએ તેહરાનમાં તબાહી મચાવી

મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ સતત ઉગ્ર બની રહ્યો છે અને હવે ઈરાનની રાજધાની તેહરાન ફરી એકવાર ભયાનક હવાઈ હુમલાનો સાક્ષી બની છે. Israel Defense Forcesએ તેહરાન પર મોટા પાયે એરસ્ટ્રાઈક હાથ ધર્યા હોવાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. આ હુમલાઓ સાથે જોડાયેલું નવું વિડિયો ફૂટેજ પણ IDF દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં જોરદાર ધડાકા અને આકાશમાં ઊઠતા કાળા ધુમાડાના ગુબ્બારા સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે.

IDFએ જણાવ્યું છે કે આ કાર્યવાહી ‘Operation Rising Lion’ હેઠળ કરવામાં આવી છે. આ સૈનિક અભિયાનનો હેતુ ઈરાનના તેવા ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવાનો છે, જેને ઇઝરાયેલ પોતાની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો માને છે. સેનાના જણાવ્યા અનુસાર હુમલા સંપૂર્ણપણે આયોજનબદ્ધ અને સચોટ હતા. લડાકૂ વિમાનો અને મિસાઇલોએ નિશાન પર ચોક્કસ પ્રહાર કર્યા હોવાનું દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

જારી કરાયેલા વિડિયોમાં રાત્રિના સમયે તેહરાનના વિવિધ વિસ્તારોમાં થયેલા વિસ્ફોટોના દ્રશ્યો જોવા મળે છે. ઇમારતોને થયેલ નુકસાન અને આકાશમાં છવાયેલો ઘન ધુમાડો પરિસ્થિતિની ગંભીરતા દર્શાવે છે. IDFનું કહેવું છે કે આ ફૂટેજ વિશ્વને બતાવવા માટે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે ઇઝરાયેલ પોતાની સુરક્ષા માટે કેટલું ગંભીર અને સક્રિય છે.

સૈનિક સૂત્રો અનુસાર આ ઓપરેશન દરમિયાન મિસાઇલ લોન્ચ સાઇટ, હથિયાર ભંડાર કેન્દ્ર, મિલિટરી ટ્રેનિંગ કેમ્પ અને વ્યૂહાત્મક સૈનિક માળખાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. ઇઝરાયેલે દાવો કર્યો છે કે આ હુમલો સામાન્ય નાગરિકો સામે નહોતો, પરંતુ માત્ર સૈનિક લક્ષ્યો પર જ કરવામાં આવ્યો હતો. IDFએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે હુમલાનો હેતુ નાગરિકોને નુકસાન પહોંચાડવાનો નહોતો.

હાલ સુધી ઈરાન તરફથી આ હુમલાને લઈને વિગતવાર સત્તાવાર નિવેદન જાહેર થયું નથી. જોકે, સ્થાનિક મીડિયા અને સૂત્રો અનુસાર તેહરાનમાં સુરક્ષા દળોને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. કેટલાક વિસ્તારો સીલ કરી દેવાયા છે અને ઇમરજન્સી સેવાઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે. પરિસ્થિતિ અત્યંત સંવેદનશીલ બની છે.

વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે જો ઈરાન જવાબી કાર્યવાહી કરે તો વિસ્તાર વધુ અસ્થિર બની શકે છે. મિડલ ઈસ્ટમાં પહેલેથી જ ઉગ્ર તણાવ વચ્ચે આ પ્રકારના ઓપરેશનથી સંઘર્ષનું સ્તર વધવાની શક્યતા છે. ઘણા દેશોએ બંને પક્ષોને સંયમ રાખવા અને વાતચીત દ્વારા ઉકેલ શોધવા અપીલ કરી છે.

આ હુમલા પછી આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય પણ ચિંતિત બન્યો છે. યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિમાં વૈશ્વિક અર્થતંત્ર, તેલના બજારો અને એવિએશન સેક્ટર પર પણ અસર પડી શકે છે. તેહરાનમાં થયેલા વિસ્ફોટો માત્ર એક શહેર સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેના પ્રભાવ વિસ્તાર અને વિશ્વ રાજનીતિ પર પડી શકે છે.

IDFએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ‘Operation Rising Lion’નો મુખ્ય હેતુ ઇઝરાયેલની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ અભિયાન આગળ પણ ચાલુ રહી શકે છે કે નહીં તે અંગે હજી કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી. પરંતુ પરિસ્થિતિને જોતા આગામી દિવસો અત્યંત નિર્ણાયક બની શકે છે.

 

