RCBની મોટી જીત પર વિરાટ કોહલની પહેલી પ્રતિક્રિયા

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની પાંચમી મેચ 2 એપ્રિલના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં RCBએ મુંબઈ સામે એકતરફી જીત નોંધાવી હતી. રોહિત શર્માની મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા સાત વિકેટે 171 રન બનાવ્યા હતા. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 172 રનનો ટાર્ગેટ 2 વિકેટ ગુમાવીને પૂરો કર્યો હતો. વિરાટ કોહલી અને ફાફ ડુ પ્લેસિસે આરસીબીને મેચ જીતાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની શાનદાર જીત બાદ વિરાટ કોહલીની પ્રતિક્રિયા

The 6️⃣ that sealed ✌️ points for us in our season opener tonight. 🤌 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #RCBvMI

વિરાટે કહ્યું- અભૂતપૂર્વ વિજય

મેચ બાદ વાત કરતા વિરાટ કોહલીએ કહ્યું, ‘અભૂતપૂર્વ જીત. આટલા વર્ષો પછી સ્વદેશ પરત ફરીને આ સ્કોર સુધી પહોંચવાનો શ્રેય બેટ્સમેનોને જાય છે. મુંબઈના તિલક વર્માએ પણ સારી બેટિંગ કરી હતી. મેચમાં પહેલા ફાફે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું અને બાદમાં મેં કર્યું. મેચમાં જે રીતે થયું તેનાથી હું ખૂબ જ ખુશ છું. વિરાટે આગળ કહ્યું, ‘નવા બોલને રમવું થોડું મુશ્કેલ હતું. પરંતુ અમે તેને ધીમો કર્યો. અમે સારા વિસ્તારોમાં બોલને ફટકાર્યો અને બોલરો પર દબાણ જાળવી રાખ્યું.

અમને ખબર હતી કે ટેકો હશે

આ દરમિયાન વિરાટ કોહલીએ કહ્યું, ‘ગ્રાઉન્ડ પર ઘણી ભીડ હતી. સ્ટેડિયમ ભરચક હતું. દરેક સીટ ભરેલી હતી. અમને ખબર હતી કે અમને સપોર્ટ મળશે’. કર્ણ શર્મા પર બોલતા, વિરાટે કહ્યું, ‘તે શ્રેષ્ઠ ક્ષણ હતી જ્યારે તેણે ડાબા હાથના બેટ્સમેનને આઉટ કર્યો. તે શાનદાર બોલિંગ હતી. ગયા વર્ષે કર્ણ એટલી સારી બોલિંગ કરી રહ્યો હતો કે તે રમવા માટે તૈયાર હતો. નેટ પર પણ તેના બોલમાં સિક્સર મારતા ન હતા. તેણે અમને આગળના પગ પર મેળવ્યા. IPLની પ્રથમ મેચ અને આમ કરવા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે વધુમાં કહ્યું, ‘મુંબઈએ પાંચ ટાઇટલ અને ચેન્નાઈએ ચાર ટાઈટલ જીત્યા સિવાય અમે સૌથી વધુ વખત ક્વોલિફાય કર્યું છે. આપણે આ રીતે રમવાની જરૂર છે’.

The King struck at 1️⃣6️⃣7️⃣.3️⃣ with 6×4️⃣s & 5×6️⃣s 🤌

Just another Chase Master classic at the Chinnaswamy 🤷‍♂️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #RCBvMI @imVkohli pic.twitter.com/PfMhoxa0xU

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 3, 2023