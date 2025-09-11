પાન મસાલા જાહેરાત મામલે શાહરુખ, અજય અને ટાઈગરને નોટિસ

વિમલ પાન મસાલાની ભ્રામક જાહેરાત અંગે એક મોટું પગલું ભરતા, રાજસ્થાનના રાજ્ય ગ્રાહક નિવારણ પંચે બોલિવૂડ સ્ટાર શાહરૂખ ખાન, અજય દેવગન અને ટાઇગર શ્રોફને નોટિસ ફટકારી છે.કમિશને આ ત્રણેય કલાકારો અને વિમલ પાન મસાલા કંપનીને 8 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ રૂબરૂમાં અથવા વકીલ દ્વારા હાજર થવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જયપુરના રહેવાસી ગજેન્દ્ર સિંહ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના એડવોકેટ સુમન શેખાવતે માહિતી આપી હતી કે ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે વિમલ પાન મસાલા અને જરદામાં કેસરના દાવા ગેરમાર્ગે દોરનારો છે. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે કેસરની કિંમત પ્રતિ કિલો આશરે 4 લાખ રૂપિયા છે, તેથી આ દાવો અકલ્પનીય અને ગ્રાહકો માટે ગેરમાર્ગે દોરનારો છે. ઉપરાંત, આ ઉત્પાદન સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત હાનિકારક છે અને તેના પ્રચારથી સમાજ પર, ખાસ કરીને યુવાનો પર નકારાત્મક અસર પડી રહી છે.
ફરિયાદમાં એ પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે શાહરૂખ ખાન અને અજય દેવગન જેવા કલાકારો, જેમને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, તેમની નૈતિક અને કાનૂની જવાબદારી છે કે તેઓ સમાજના હિતની વિરુદ્ધ હોય તેવા ઉત્પાદનોનો પ્રચાર ન કરે. તેમ છતાં, તેઓ કરોડો રૂપિયા લઈને વિમલ જેવા પાન મસાલા ઉત્પાદનોનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, જે સામાજિક દુષણને પ્રોત્સાહન આપે છે.
ફરિયાદીની મુખ્ય માંગણીઓ
ફરિયાદી ગજેન્દ્ર સિંહે કમિશન પાસે અનેક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ કરી છે. જેમાં વિમલ પાન મસાલાના ઉત્પાદન અને જાહેરાત પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ, સંબંધિત કલાકારો પાસેથી રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો પાછા ખેંચવા અને તેમના પર 50 લાખ રૂપિયાનો નાણાકીય દંડ લાદવાનો સમાવેશ થાય છે.
સમાજમાં જાગૃતિ તરફ પહેલ
કાનૂની નિષ્ણાતો માને છે કે આ કાર્યવાહી સમાજને જાગૃત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. તમાકુ અને પાન મસાલા જેવા ઉત્પાદનોના દુષ્પ્રભાવથી યુવા પેઢીને બચાવવા માટે આવા કિસ્સાઓમાં કડકતા જરૂરી છે. કમિશનની આ કાર્યવાહીને એક ઉદાહરણ તરીકે ગણવામાં આવી રહી છે, જે આગામી સમયમાં જાહેરાતોની જવાબદારી નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.