‘બિપોરજૉયને કારણે એક પણ જીવ નથી ગયો’, અમિત શાહે કહ્યું- મોડી રાત સુધી પીએમ મોદી…

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે ચક્રવાત બિપરજોયનો સામનો કરવા માટે કરવામાં આવેલી તૈયારીઓ માટે મોદી સરકાર અને તમામ સુરક્ષા દળોની પ્રશંસા કરી છે. તે શનિવારે કચ્છના જખાઉમાં આવેલા શેલ્ટર હોમમાં પહોંચેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે લાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે કહ્યું, “ચક્રવાતના સમાચાર આવ્યા પછી લોકોના મનમાં ઘણી આશંકા હતી. જ્યારે આ ચક્રવાત 140 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે આવ્યો ત્યારે તેમાં કોઈનું મૃત્યુ થયું ન હતું. આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

અમિત શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “બિપરજોયના જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી, જેમાં વહીવટીતંત્રને એલર્ટ કરવા માટે અલગ બેઠકો, વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ અને માહિતીની આપ-લે કરવામાં આવી હતી. 140 કિમીની ઝડપ સાથે ચક્રવાત જ્યારે તે દરિયાકાંઠે અથડાય છે અને ત્રીજા દિવસે તેની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે, પછી ખબર પડે છે કે એક પણ વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવ્યો નથી, પછી કામ કરવામાં સંતોષ છે.

Our priority is to restore people back to their homes. The pattern for the support package has been prepared, Gujarat Govt will make an announcement for the same: Union Home Minister Amit Shah

સુરક્ષા દળોની પ્રશંસા કરતા અમિત શાહે કહ્યું કે NDRFની 19 ટીમ, SDRFની 13 ટીમો અને રિઝર્વ 2 બટાલિયનોએ સાથે મળીને કામ કર્યું. ભારતીય સેના, નેવી, એરફોર્સ, કોસ્ટ ગાર્ડ, બીએસએફ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ, રાજ્ય પોલીસે સાથે મળીને કામ કર્યું છે. મોબાઈલ ટાવર, હોસ્પિટલોમાં જ્યાં વીજળી નથી ત્યાં ડિજી સેટ લગાવવામાં આવ્યા છે. વીજળી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે 1 હજાર 133 ટીમો કાર્યરત છે. આવતીકાલથી તેમની સાથે 400 વધુ ટીમો ઉમેરવામાં આવશે.”

The Gujarat Government has fully implemented NDMA guidelines during the #CycloneBiporjoy. In the last 40 years, I have visited several places but for the first time, I have seen happy faces without any complaints. This is because of the preparedness of the…



રાજ્ય સરકારને અભિનંદન

શાહે કહ્યું કે માત્ર 47 લોકો ઘાયલ થયા છે. તેમાંથી કોઈની હાલત ગંભીર નથી. તેમણે આ તમામ પ્રયાસો માટે ગુજરાત સરકારને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. ખુદ વડાપ્રધાન મોદીએ રાત્રે 1-1 વાગ્યા સુધી સ્થિતિ પર નજર રાખી હતી. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે સારો સંકલન હતો. 1600 ગામોમાં વીજળી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે. 20 જૂને સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં તમામ ગામોમાં વીજળી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે.

More than 1 lakh fishermen were taken to safe spots. 19 teams of NDRF, 13 teams of SDRF and 2 Reserve Battalions were deployed. Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Police, and BSF have worked with NDRF and SDRF to ensure safety: Union Home Minister Amit Shah



કેવી રીતે ખતરો ટળી ગયો?

અમિત શાહે કહ્યું કે 1 લાખ 8 હજાર 208 લોકોને સુરક્ષિત સ્થાનો પર લઈ જવામાં આવ્યા છે. 73 હજાર પશુઓને સુરક્ષિત રીતે સ્થળ પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. 4317 હોર્ડિંગ્સ સમય પહેલા દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. 21585 જે બોટ દરિયામાં હતી તેને પરત લાવવામાં આવી હતી. 1 લાખથી વધુ માછીમારોને બચાવી લેવાયા હતા. એનડીએમએની માર્ગદર્શિકાનું સંપૂર્ણ પાલન કરવામાં આવ્યું હતું.