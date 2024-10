ભૌતિકશાસ્ત્રમાં નોબેલ પુરસ્કાર: જ્હોન હોપફિલ્ડ, જ્યોફ્રી હિન્ટનના નામની જાહેરાત

ફિઝિક્સ 2024 માટે નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે આ પુરસ્કાર AIના ગોડફાધર તરીકે જાણીતા જેફરી ઈ. હિન્ટન અને અમેરિકન વૈજ્ઞાનિક જ્હોન જે. હોપફિલ્ડને એનાયત કરવામાં આવ્યું છે. કૃત્રિમ ન્યુરોન્સ પર આધારિત મશીન લર્નિંગ સંબંધિત નવી તકનીકોના વિકાસ માટે તેમને આ સન્માન મળ્યું છે.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024