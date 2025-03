ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી : ફાઇનલમાં ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ ટકરાશે, આફ્રિકા બહાર

લાહોરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ પછી તેમની ટીમે 50 ઓવરમાં 363 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક આપ્યો, જેની સામે દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનો ઢળી પડ્યા. કિવી બોલરોએ પહેલી ઓવરથી જ મજબૂત બોલિંગ કરી અને રન બનાવવાની કોઈ તક આપી નહીં. પાંચમી ઓવરમાં ઝડપી રન બનાવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, રાયન રિકેલ્ટને મેટ હેનરી સામે પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી.

Clinical New Zealand punch in their 🎟️ to the #ChampionsTrophy 2025 final 🤩🇳🇿 #SAvNZ ✍️: https://t.co/hC03MeIiDY pic.twitter.com/WnclpKL0ZS

જોકે, આ પછી કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા અને રાસી વાન ડેર ડુસેન વચ્ચે 105 રનની ભાગીદારી થઈ. પરંતુ ધીમી રમતને કારણે દબાણ વધતું રહ્યું. તેની અસર દેખાઈ રહી હતી. 125 રનના સ્કોર પર બાવુમા બીજી વિકેટ માટે આઉટ થયા પછી, કોઈપણ બેટ્સમેન મોટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યો નહીં અને નિયમિત અંતરાલે વિકેટો ગુમાવતા રહ્યા. ટીમે 161 રન પર ત્રીજી વિકેટ અને 167 રન પર ચોથી વિકેટ ગુમાવી દીધી.

A fantastic performance from New Zealand to reach the #ChampionsTrophy Final against India. Mitchell Santner led from the front and great centuries from Kane Williamson and Rachin Ravindra.

Well done also to South Africa for reaching the knockout phase of another ICC… pic.twitter.com/0R2o5GExvw

— Jay Shah (@JayShah) March 5, 2025