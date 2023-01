નેપાળ પ્લેન ક્રેશનો વીડિયો આવ્યો સામે, દુર્ઘટના બાદ અત્યાર સુધીમાં 64 મૃતદેહો મળી આવ્યા

નેપાળમાં રવિવારે એક મોટી વિમાન દુર્ઘટના થઈ. વિમાન દુર્ઘટના બાદ વડાપ્રધાન પુષ્પ કમલ દહલે ઈમરજન્સી કેબિનેટ બેઠક બોલાવી છે. વડા પ્રધાન દહલે આ દર્દનાક અકસ્માત પર ઊંડી શોક વ્યક્ત કરી છે. વડા પ્રધાને ગૃહ મંત્રાલય, સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને તમામ સરકારી એજન્સીઓને તાત્કાલિક બચાવ અને રાહત કામગીરી હાથ ધરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. આ ઘટનાનો ખતરનાક વીડિયો સામે આવ્યો છે.

