ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફી જોવી કે ડાઉનલોડ કરવી એ ગુનોઃ સુપ્રીમ કોર્ટ

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફી જોવી કે એને ડાઉનલોડ કરવી એ ગુનો છે. કોર્ટે આ મામલે મદ્રાસ હાઇકોર્ટનો ચુકાદો પલટતાં આ ચુકાદો આપ્યો હતો. કાયદાકીય રીતે આવી સામગ્રીને રાખવી એ પણ એ એક ગુનો છે. CJI ચંદ્રચૂડ, જસ્ટિસ જેબી પારડીવાલા અને જસ્ટિસ મનેજ મિશ્રાની ખંડપીઠે આ ચુકાદો આપ્યો હતો.

મદ્રાસ હાઇકોર્ટના ચુકાદાને અરજી દ્વારા પડકારવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે માત્ર બાળ પોર્નોગ્રાફી ડાઉનલોડ કરવી અને જોવી POCSO અધિનિયમ અને ઇન્ફોર્મેશન અને ટેક્નોલોજી કાયદા હેઠળ ગુનો નથી. એની સાથે કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને સલાહ આપી હતી કે POCSO એક્ટમાં ફેરફાર કરીને ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફી શબ્દને બદલે ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફીના શબ્દની જગ્યાએ Child Sexually abusive and Exploitative Material (CSAEM) લખવામાં આવે.

SC says watching, downloading child pornography are offences under POCSO Act and IT law

