PM મોદીએ ન્યૂયોર્કથી કરી મોટી જાહેરાત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ન્યૂયોર્કમાં નાસાઉ કોલિઝિયમ ખાતે NRI ને સંબોધિત કર્યા. PMએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે હવે આપણું નમસ્તે પણ સ્થાનિકમાંથી વૈશ્વિક બની ગયું છે. પીએમએ કહ્યું કે ભારત માતાએ આપણને જે શીખવ્યું છે તે આપણે ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી. ભારતીયોની પ્રતિભાની કોઈ સરખામણી નથી. આપણે જ્યાં પણ જઈએ છીએ ત્યાં દરેકને પરિવાર ગણીને તેમની સાથે ભળી જઈએ છીએ. આપણે એવા દેશના રહેવાસી છીએ જ્યાં વિશ્વની સેંકડો ભાષાઓ, બોલીઓ, તમામ માન્યતાઓ અને સંપ્રદાયો છે, તેમ છતાં આપણે એક તરીકે અને ઉમદા રીતે આગળ વધી રહ્યા છીએ.

– આપણે આપણી જીવનશૈલીમાં નાના ફેરફારો કરીને પર્યાવરણને ઘણી મદદ કરી શકીએ છીએ. આજકાલ ભારતમાં માતાના નામ પર વૃક્ષ વાવવામાં આવે છે. જો તમારી માતા જીવિત હોય તો તમારી સાથે લઈ જાઓ, જો ના હોય તો તેમના ફોટોગ્રાફ લો. આ અભિયાન આજે દેશના ખૂણે-ખૂણે ચાલી રહ્યું છે.

વૈશ્વિક શાંતિમાં, વૈશ્વિક કૌશલ્યના અંતરને દૂર કરવામાં, વૈશ્વિક ઇનોવેશનને નવી દિશા આપવામાં અને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં ભારતની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ભારતની પ્રાથમિકતા વિશ્વમાં પોતાનું દબાણ વધારવાની નથી, પરંતુ તેનો પ્રભાવ વધારવાની છે. આપણે સૂર્ય જેવો પ્રકાશ આપવાના છીએ. અમે વિશ્વ પર પ્રભુત્વ મેળવવા માંગતા નથી, અમે વિશ્વની સમૃદ્ધિમાં આપણું યોગદાન વધારવા માંગીએ છીએ.

Stunning scenes from the Modi & US event in New York, as PM Modi addressed a vibrant and excited Indian diaspora. pic.twitter.com/7iVvLMBWAW

