પશ્ચિમ બંગાળમાં બે મહિલાઓને અર્ધનગ્ન કરીને મારપીટ કરાઈ

કોલકાતાઃ મણિપુરની ઘટનાએ દેશને શરમજનક સ્થિતિમાં મૂક્યો છે, ત્યારે કંઈક આવું જ પશ્ચિમ બંગાળમાં થયું છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં હાવડાનો કેસ હજી શાંત નથી થયો, ત્યારે માલદાથી બે મહિલાઓને મારપીટ કરવાનો વિડિયો વાઇરલ થયો છે. આ મહિલાઓ પર ચોરી કરવાનો આરોપ લાગ્યો હતો, જે પછી લોકોએ મહિલાઓને અર્ધનગ્ન કરીને મારપીટ કરી હતી.

પશ્ચિમ બંગાળથી માલદાથી એક વિડિયો વાઇરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં બે મહિલાઓને મારપીટ કરતાં-કરતાં અર્ધનગ્ન કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટના ત્રણ-ચાર દિવસ પહેલાંની છે.

A viral video from West Bengal, capturing a horrific incident on July 19th in #Malda. The victims are women from socially marginalized communities.

