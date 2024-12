કેન્દ્રીય મંત્રીથી માગવામાં આવી રૂ. 50 લાખની ખંડણી

નવી દિલ્હીઃ PM મોદીના મંત્રીને ધમકી મળી છે. કેન્દ્રીય સંરક્ષણ રાજ્ય મંત્રી સંજય સેઠે આ માહિતી આપી હતી. તેમણે એક ખાનગી ચેનલને જણાવ્યું હતું કે અજાણી ગેન્ગે રૂ. 50 લાખની ખંડણી માગી છે. ગેન્ગે કહ્યું હતું કે પૈસા આપો નહીં તો પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહો. મોબાઇલ ફોન પર રૂ. 50 લાખની ખંડણી માગવાનો ધમકીભર્યો મેસેજ આવ્યો હતો.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે અજાણ્યા શખસો તરફથી ધમકી મળી છે. એક અજાણી ટોળકીએ કેન્દ્રીય સંરક્ષણ રાજ્ય મંત્રી પાસેથી રૂ. 50 લાખની ખંડણીની માગ કરી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમણે શુક્રવારે સાંજે જ દિલ્હીના DCPને આ અંગે જાણ કરી હતી. DCP તેમને મળ્યા હતા. જે બાદ મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જે મોબાઇલથી મેસેજ મોકલવામાં આવ્યો હતો, તે રાંચીના કાંકેનો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

VIDEO | “I have informed the Delhi Police, their officials visited me. I have also informed Jharkhand DGP. I don’t care about all this. Our PM Narendra Modi teaches us to work, we follow him,” says MoS Defence Sanjay Seth (@SethSanjayMP) on receiving threat message demanding Rs… pic.twitter.com/aNCr3NVZPz

