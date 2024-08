રૂ. છ લાખનું ભરણપોષણ માગતી પત્નીને હાઇકોર્ટની ફટકાર

બેંગલુરુઃ કર્ણાટકની હાઇકોર્ટનાં એક મહિલા જજે એક મહિલાને ભૂતપૂર્વ પતિ પાસેથી રૂ. છ લાખનું પ્રતિ મહિને ભરણપોષણની માગને એ કહીને ફગાવી દીધી હતી કે જો તે આટલા ખર્ચ કરવા ઇચ્છતી હોય તો તે જાતે કમાણી શરૂ કરે. આ સુનાવણીનો વિડિયો વાઇરલ થયો છે.

સોશિયલ મિડિયા પર કર્ણાટક હાઇકોર્ટની કાર્યવાહીનો એક વિડિયો વાઇરલ થઈ રહ્યો છે. આ મહિલાની દલીલ એટલી વિચિત્ર હતી કે મહિલા જજે અરજીકર્તાના વકીલને આકરી ફટકાર લગાવી હતી. મહિલાએ ભરણપોષણ માટે પતિ પાસેથી પ્રતિ મહિને રૂ. 6.16 લાખની માગ કરી હતી. પત્નીની આ માગ પર હાઇકોર્ટનાં જજે તેને ખુદ કમાવાની સલાહ આપી હતી.

મહિલાના વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે પત્નીને જૂતાં, કપડાં, બંગડો વગેરે માટે પ્રતિ મહિને રૂ. 15,000ની જરૂર છે. એ સાથે ઘરમાં ખાદ્યખોરાકી માટે પ્રતિ મહિને 60,000ની જરૂર છે. આ સિવાય તેને ઘૂંટણના દર્દ માટે અને ફિઝિયોથેરેપી તથા અન્ય દવાઓ માટે તેને રૂ. 4-5 લાખની જરૂર છે.

KARNATAKA HIGH COURT :

Wife asking for 6,16,000 per month maintenance

4-5 Lacs per month for knee pain, physiotherapy

15000 per month for shoes dresses

60000 per month for food inside home

Few more thousands for dining outside home

JUDGE : ASK HER TO EARN 🤣 pic.twitter.com/G0LUpIaA33

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) August 21, 2024