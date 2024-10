રાજકીય સન્માન સાથે ભારતના ‘રતન’ની અંતિમ વિદાય

મુંબઈઃ ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાના નિધન પર વિશ્વની હસ્તીઓએ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમને રાજકીય સન્માનની સાથે અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી હતી.મુંબઈના NCPA ગ્રાઉન્ડમાં અંતિમ દર્શન પછી રતન ટાટાના પાર્થિવ શરીરને અંતિમ સંસ્કાર માટે સ્મશાનમાં લઈ જવામાં આવ્યું હતું. વર્લીના સ્મશાનમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર થયા હતા. ટાટાનો પાલતુ કૂતરો પણ સ્મશાનમાં પહોંચ્યો હતો.

રતન ટાટાનું પાર્થિવ શરીર વરલીના પારસી સ્મશાન ભૂમિના પ્રાર્થના રૂમમાં રાખવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં અંતિમ સંસ્કાર પહેલાં 45 મિનિટ સુધી શાંતિ પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી.ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ પછી દેશના સૌથી શ્રીમંત બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણી પત્ની નીતા અંબાણીની સાથે ટાટાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા સ્મશાનમાં પહોંચ્યા હતા.

Have joined millions of Indians to grieve the sad demise of Ratan Tata Ji. Also laid a wreath on behalf of PM Shri Narendra Modi Ji.

Ratan Tata Ji will always be remembered as a beacon of patriotism and integrity. As an industrialist respected across the world, he steered Tata… pic.twitter.com/V6OHbcVKZx

— Amit Shah (@AmitShah) October 10, 2024