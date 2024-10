પશ્ચિમ બંગાળમાં નવ વર્ષની તરુણીનો રેપ, હત્યાઃ એકની ધરપકડ

કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના એક ગામમાં નવ વર્ષની તરુણીની સાથે રેપ અને હત્યાના થોડાક કલાકો પછી હિંસા ભડકી હતી. ગુસ્સામાં આવેલા લોકોએ પોલીસ ચોકીને આગના હવાલે કરી દીધી હતી. યુવતીના પરિવાર અને પડોસીઓના જણાવ્યાનુસાર તરુણી બપોરે કોચિંગ સેન્ટરમાં ગઈ હતી. એ પછી ગઈ કાલે રાત્રે યુવતીનો મૃતદેહ પાસેના તળાવમાં મળ્યો હતો. આખા વિસ્તારમાં તણાવ વધી ગયો હતો.

પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે આ કેસમાં એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. રોષે ભરાયેલા ગ્રામજનોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં તોડફોડ કરી આગ ચાંપી હતી. પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં કોચિંગ ક્લાસ માટે ઘરેથી નીકળતી વખતે એક છોકરીનું કથિત રીતે અપહરણ કરીને તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાથી પશ્ચિમ બંગાળમાં ફરી એકવાર ગુસ્સો અને વિરોધની લાગણી ફેલાઈ છે. હાલમાં પોસ્ટમોર્ટમની રાહ જોવાઈ રહી છે. ભાજપે દાવો કર્યો છે કે આ બળાત્કાર અને હત્યાનો મામલો છે.

આ પહેલાં ઓગસ્ટમાં કોલકાતાની આરજી કાર મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં ટ્રેઇની ડોક્ટરની બળાત્કાર અને પછી હત્યાને લઈને મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર પહેલેથી જ ટીકાઓનો સામનો કરી રહી છે. ત્યારે હવે ભાજપે ફરી એકવાર મમતા સરકાર પર પ્રહારો કર્યા છે.

શું છે બનાવ?

સગીર છોકરી શુક્રવારે દક્ષિણ 24 પરગણાના મહિષામરીમાં કોચિંગ ક્લાસ માટે બહાર ગઈ હતી અને જ્યારે તે ઘરે પરત ન આવી ત્યારે પરિવારે રાત્રે ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી, પોલીસે જણાવ્યું હતું. બીજા દિવસે, શનિવારે સવારે, તેનો મૃતદેહ ખેતરમાંથી મળી આવ્યો હતો જેમાં ઈજાનાં અનેક નિશાન હતા.

Angry villagers accost Mamata Banerjee’s MP from Joynagar, where a minor Hindu girl was raped and murdered by a Muslim man. She is shown slippers, as West Bengal administration continues to be indifferent.

Like Sheikh Shahjahan controlled #Sandeshkhali, vast parts of Joynagar is… https://t.co/1UTO8qiRZx pic.twitter.com/6x8ydo73kq

— Amit Malviya (@amitmalviya) October 5, 2024