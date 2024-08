રેપ-મર્ડર કેસ વિરુદ્ધ નબન્ના માર્ચઃ ભાજપ-TMC સામસામે

કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા રેપ-હત્યા મામલાના વિરોધમાં પશ્ચિમ બંગા છાત્ર સમાજ સંગઠને નબન્ના અભિયાન કાઢવાનું એલાન કર્યું છે. એ દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓ એક મોટી રેલી કાઢશે. ભાજપે નબન્ના અભિયાનને ટેકો આપ્યો છે. ડાબેરી પક્ષોએ એને ભાજપ અને RSSનું કાવતરું બતાવ્યું છે. આ માર્ચનો મુદ્દો પણ હાઇકોર્ટ પહોંચ્યો છે.

આ માર્ચમાં કોઈ હિંસા ન થાય એ માટે પોલીસ હાઈ એલર્ટ મોડ પર હોવાનું જણાય છે. પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્ય સચિવાલયનું નામ નબાન્નો છે. ત્યાં જ મમતા બેનર્જી અને અન્ય ટોચના મંત્રીઓ અને અધિકારીઓની ઓફિસ છે. આથી આંદોલનકારીઓએ રાજ્ય સચિવાલય સુધી વિરોધ માર્ચ કાઢવાની જાહેરાત કરી છે.

નબન્ના અભિયાનને ધ્યાનમાં રાખીને કોલકાતા પોલીસે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી છે. આ માટે શહેરમાં 6000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સિવાય 19 પોઇન્ટ પર બેરિકેડ લગાવવામાં આવ્યા છે. નબન્ના ભવનની બહાર ત્રિસ્તરીય સુરક્ષા કરવામાં આવી છે. ઓફિસોમાં અડધા દિવસની રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.

Kolkata is gearing up for the ‘Nabanna Abhijan’ or march to Nabanna (state secretariat) today, in the backdrop of the rape and murder of a trainee doctor at RG Kar Medical College and Hospital.

Demands for Chief Minister Mamata Banerjee’s resignation and the arrest of all those… pic.twitter.com/dO1zhkZSqs

