દેશમાં છેલ્લાં 62 વર્ષોમાં 38,000થી વધુ રેલવે અકસ્માતો

નવી દિલ્હીઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં મોટી રેલવે દુર્ઘટના બની છે, જેમાં 15 લોકોનાં મોત અને આશરે 60 લોકો ઘાયલ થયા છે. જલપાઇગુડી સ્ટેશનની પાસે માલગાડીએ કંચનજંગા એક્સપ્રેસને ટક્કર મારતાં બે ડબ્બા પાટા પરથી ખડી પડ્યા હતા. રેલવેએ જીવ ગુમાવનારા યાત્રીઓના પરિવારજનનોને 10-10 લાખની આર્થિક મદદનું એલાન કર્યું છે, જ્યારે ગંભીર રૂપથી ઘાયલોને રૂ. 2.5 લાખ અને ઓછા ઇજાગ્રસ્તોને રૂ. 50-50,000ની આર્થિક મદદનું એલાન કર્યું છે, એમ રેલવેપ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી હતી.

પ્રતિ વર્ષ કેટલા અકસ્માત?

વર્ષ 2004થી 2014ની વચ્ચે પ્રતિ વર્ષ સરેરાષ 171 અકસ્માતો થયા હતા, જ્યારે 2014થી 2024ની વચ્ચે વાર્ષિક સરેરાશ 71 રેલવે દુર્ઘટનાઓ ઘટી હતી, એમ સરકારનો દાવો છે.

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 17, 2024