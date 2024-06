દિલ્હી એરપોર્ટ પર બત્તી ગુલ ! ચારે બાજુ અફરાતફરી

દિલ્હીમાં પાવર કટના કારણે તમામ લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. હવે દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર કાપનો ભારે ફટકો પડ્યો છે. લાંબા સમય સુધી પાવર ફેલ થવાના કારણે એરપોર્ટ પર અરાજકતા જોવા મળી હતી. મુસાફરોની સાથે સ્ટાફ પણ પરેશાન થઈ ગયો હતો. ચેક-ઈનથી લઈને બોર્ડિંગ સુધીના તમામ કામો ઠપ્પ થઈ ગયા હતા. આ કાપને કારણે ફ્લાઈટને પણ અસર થઈ હતી. ઘણી ફ્લાઈટ્સ મોડી પડી હતી.

T3 terminal of delhi airport chocked due to power failure! No counter , No digi yatra , nothing worked for good 10-15 mins . Now all is well #delhiairport #powerfailure #powercrisis #aviation #indianaviation pic.twitter.com/HEAYA4bb2T

— ROMAN_ROY (@Royshib25) June 17, 2024