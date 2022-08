વિપક્ષે 2024 નહીં, 2029ની ચૂંટણી વિશે વિચારવું જોઈએઃ જાવડેકર

થાણેઃ ભાજપના સિનિયર નેતા પ્રકાશ જાવડેકરે કહ્યું હતું કે વિરોધ પક્ષોએ વડા પ્રધાન મોદીનું વ્યક્તિત્વ અને દેશના લોકો માટે તેમનાં દ્વારા થઈ રહેલાં કામોને જાણવાં જોઈએ. વિપક્ષે 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીની ચિંતા કરવાને બદલે 2029ની ચૂંટણી વિશે વિચારવું જોઈએ, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું હતું કે 2014માં મોદી વડા પ્રધાન બન્યા પછી દેશનો માહોલ સકારાત્મક રીતે બદલાયો છે. દેશને એવા વડા પ્રધાન મળ્યા છે, જે કંઈક અલગ વિચાર તથા કાર્યક્રમોની સાથે આવ્યા હોય. તેમણે લોકોની સાથે સંવાદ સાધ્યો છે અને વહીવટમાં પારદર્શિતા લઈને આવ્યા છે.

Modi@20 Program is receiving tremendous response across the country.

Addressed an event of Intellects at ICCR in Kolkata.

Book 'Modi@20' depicts phenomenal journey of PM @narendramodi as Head of democratically elected Govt. for continuos 20 yrs & his #GoodGovernance model. pic.twitter.com/EplOTprrf1

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) August 29, 2022