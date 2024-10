ઉમર અબદુલ્લા બનશે જમ્મુ-કાશ્મીરના CM: ફારુક અબદુલ્લા

શ્રીનગરઃ નેશનલ કોન્ફરન્સના અધ્યક્ષ ફારુક અબદુલ્લાએ એલાન કર્યું છે કે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં તેમના પુત્ર ઉમર અબદુલ્લા CM બનશે. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં ત્રણ તબક્કામાં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીના મતોની ગણતરી થઈ રહી છે. ચૂંટણી પરિણામોમાં ગઠબંધનમાં 90 વિધાનસભા સીટોમાં 51 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભા ચૂંટણીના વલણો પ્રમાણે નેશનલ કોન્ફરન્સ (NC) અને કોંગ્રેસ ગઠબંધનની સરકાર બનવા તરફ છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ગઠબંધન 51 સીટો પર આગળ છે. નેશનલ કોન્ફરન્સ 41 સીટો પર આગળ છે જ્યારે કોંગ્રેસ પાંચ સીટો પર આગળ છે. જમ્મુ-કાશ્મીરનાં ચૂંટણી પરિણામોના વલણો બાદ ફારુક અબદુલ્લાએ કહ્યું હતું કે ઓમર અબ્દુલ્લા જમ્મુ-કાશ્મીરના આગામી CM હશે. લોકોએ જનાદેશ આપ્યો છે.

VIDEO | Jammu and Kashmir Election 2024: JKNC President Farooq Abdullah meets party workers at his residence in Srinagar.

The National Conference-Congress alliance is likely to form government in Jammu and Kashmir with poll trends showing the combine ahead in 51 of the 90 seats… pic.twitter.com/LZjgVz1v4k

