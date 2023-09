ભારત ‘ઈન્ડિયા’ નામ છોડે તો પાકિસ્તાન એને માટે દાવો કરી શકે?

મુંબઈઃ દેશનું નામ ‘ઈન્ડિયા’ બદલીને ‘ભારત’ કરવાની ચર્ચા ચાલુ છે. ભારતના બંધારણની કલમ ૧માં ભલે બેઉ નામ વાપરવામાં આવે છે, પરંતુ આ મુદ્દો ફરીથી ચર્ચાસ્પદ થયો છે. બંધારણની કલમ ૧માં લખ્યું છે કે, ‘ઈન્ડિયા એટલે કે ભારત, જે રાજ્યોનો સમૂહ હશે.’ બંધારણમાંથી ‘ઈન્ડિયા’ શબ્દ હટાવી દઈને માત્ર ‘ભારત’નો જ ઉલ્લેખ કરવાની માગણી કરતી એક અરજીને 2020ના જૂન મહિનામાં સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી. પરંતુ હવે એ જ માગણી ફરી કરવામાં આવી છે.

પાકિસ્તાન કઈ રીતે કરી શકે ‘ઈન્ડિયા’ નામ પર દાવો?

આ પ્રકરણ માત્ર ભારત પૂરતું મર્યાદિત નથી. કહેવાય છે કે, જો ભારત ઈન્ડિયા શબ્દનો ત્યાગ કરશે તો પડોશી દેશ પાકિસ્તાન એ નામ પર દાવો કરી શકે છે. ‘સાઉથ એશિયા ઈન્ડેક્સ’ નામના એક ટ્વિટર હેન્ડલે પાકિસ્તાની મીડિયાનો હવાલો આપીને લખ્યું છે કે, ‘જો ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યૂએન) સ્તરે પોતાનું ઈન્ડિયા નામ સત્તાવાર રીતે છોડશે તો પાકિસ્તાન ઈન્ડિયા નામ પર દાવો કરી શકે છે. પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રવાદી લોકો છેલ્લા અનેક વર્ષોથી એવો તર્ક રજૂ કરી રહ્યા છે કે ઈન્ડિયા નામ પર પાકિસ્તાનનો અધિકાર છે, કારણ કે આ શબ્દ પાકિસ્તાનના સિંધુ ક્ષેત્ર (ઈન્ડસ રીજન)માંથી ઉત્પન્ન થયો છે.’

Just IN:— Pakistan may lay claim on name "India" if India derecongnises it officially at UN level. – local media

— Nationalists in Pakistan have long argued that Pakistan has rights on the name as it refers to Indus region in 🇵🇰.

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) September 5, 2023