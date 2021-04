વિરારની હોસ્પિટલમાં આગ લાગતાં 13 કોરોના દર્દીઓનાં મોત

મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ પાસે વિરારસ્થિત વિજય વલ્લભ હોસ્પિટલના કોવિડ સેન્ટરના ICUમાં આગ લાગવાથી 13 દર્દીનાં મોત થયાં છે. આ હોસ્પિટલમાં આગ રાત્રે લાગી હતી. મુખ્ય પ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરેએ સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સાથે વાત કરી હતી અને આ મામલે તપાસના આદેશ આપ્યા હતા.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર મોડી રાત્રે વિજય વલ્લભ હોસ્પિટલમાં આગ લાગી, એ પછી દર્દીઓ મેડિકલ સ્ટાફ વચ્ચે હોબાળો થઈ ગયો હતો. હોસ્પિટલના CEO દિલીપ શાહે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે હોસ્પિટલમાં આશરે 90 દર્દીઓ દાખલ હતા, જ્યારે આ ઘટના સમયે ICUમાં 15 દર્દી હતા. આ કોવિડ સેન્ટર બીજા માળે છે. આ આગ લાગવાનું કારણ એસીમાં શોર્ટસર્કિટ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

મોદીએ ટ્વીટ કરીને દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

વડા પ્રધાન મોદીએ વિરારની કોવિડ -19 હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગની ઘટના બાબતે ટ્વીટ કરીને દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. મોદીએ ટ્વીટ કરી કહ્યું હતું કે જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેના પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું અને આ સાથે જ ઘાયલો જલ્દીથી સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના.

The fire at a COVID-19 hospital in Virar is tragic. Condolences to those who lost their loved ones. May the injured recover soon: PM @narendramodi

