ચીન-પાકિસ્તાનનાં જોખમોની વચ્ચે સંસ્થાઓને ખતમ ના કરોઃ બક્ષી

નવી દિલ્હીઃ દેશભરમાં જેનો વ્યાપક વિરોધ થઈ રહ્યો છે એ અગ્નિપથ યોજનાની સેનાના નિવૃત્ત અધિકારી જનરલ જીડી બક્ષીએ તીખી આલોચના કરી છે. કારગિલ યુદ્ધના હીરો જનરલ બક્ષીએ ચેતવણી ઉચ્ચારી હતી કે આ યોજનાનાં વિનાશકારી પરિણામો આવી શકે છે, કેમ કે ચાર વર્ષ પછી છૂટા થયેલો સૈનિક આતંકવાદી અથવા વિદ્રોહ ગ્રુપોમાં સામેલ થવાની શક્યતા છે. તેમણે ડ્યુટી મોડલમાં ઓછા અનુભવની અને સેના સાથે સાતત્યમાં જોડાણમાં ઘટાડાની વાત તેમણે કરી હતી.

ચીન અને પાકિસ્તાન તરફથી ગંભીર જોખમોની વચ્ચે ભારતે આર્મીના સંચાલનમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવાનો યોગ્ય સમય નથી. ટ્વિટર પર તેમણે આ નીતિની તુલના ચાઇનીઝ પેરામિલિટરી ફોર્સ સાથે કરી હતી અને સરકારને આ યોજના પરત લેવા જણાવ્યું હતું.

With high threat From China and Pak this is NOT opportune time to generate great ORGANISATIONAL TURBULENCE. 7. This new model will badly affect popularity of armed forces as a career

મને અગ્નિવોર યોજનાથી આઘાત લાગ્યો છે. મને એમ કે આ હાલ ટ્રાયલ ધોરણે કરવામાં આવી રહ્યું છે, પણ એ ભારતીય સેનાને પેરામિલિટરી ફોર્સમાં બદલવાની તૈયારીમાં છે. તેમણે વિનંતી કરી હતી કે આવું ના કરો.

તેમણે આ યોજનાનાં જોખમો ગણાવતાં કહ્યું હતું કે ચીન અને પાકિસ્તાનનાં જોખમોને જોતાં તમારી સંસ્થાઓને ખતમ ના કરો.સશસ્ત્ર દળો ને યુવાઓ અને અનુભવના સંયોજનની જરૂર છે.

Lets not destroy our institutions in a time of great threatsfrom China&Pak .Armed forces have performed well .Just for Saving money let us not destroy what we have. Armed forces need a mixture of youth & Experience.4 year tenure forces could be risk averse. learnfromRussia

