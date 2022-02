કોંગ્રેસ ભાડાંનાં દેવાંમાં ડૂબી:  સોનિયા ગાંધીએ ઘર-ભાડું નથી ભર્યું

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસે નવી દિલ્હી સ્થિત કેટલીય સરકારી સંપત્તિઓ પર વર્ષોથી કબજો કરી રાખ્યો છે, પણ વર્ષોથી પાર્ટી ભાડાં નથી ભરી રહી. આવી સંપત્તિઓમાં દિલ્હી સ્થિત પાર્ટીની મુખ્ય ઓફિસ અને કોંગ્રેસનાં વચગાળાનાં અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન પણ સામેલ છે, એમ અહેવાલ કહે છે. RTI એક્ટિવિસ્ટ સુજિત પટેલની RTIના જવાબમાં આ ખુલાસો થયો છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી દિલ્હીની કેટલીક મહત્ત્વની સરકારી સંપત્તિઓનાં ભાડાં નથી ચૂકવી રહી. રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન હેઠળની અરજીમાં કેન્દ્રીય આવાસ અને શહેરી વિકાસ મંત્રાલયને આપવામાં આવી હતી, જેના જવાબમાં આટલો મોટો ખુલાસો થયો છે.

હાલ RTIના જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે અકબર રોડ પરની કોંગ્રેસની મુખ્ય ઓફિસનું રૂ. 12,69,902નું ભાડું ચૂકવવાનું બાકી છે. આ ઓફિસનું ભાડું છેલ્લે ડિસેમ્બર, 2012માં કરવામાં આવ્યું હતું. આ જ રીતે સોનિયા ગાંધીના 10 જનપથ રોડ સ્થિત નિવાસસ્થાનનું રૂ. 4610નું ભાડું બાકી છે. જે છેલ્લે સપ્ટેમ્બર, 2020માં જમા કરવામાં આવ્યું હતું.

Sonia Gandhi ji Not able to pay her rent after losing elections. Its obvious bcz she can't do scams now but political differences aside i want to help her as a Human being. I launched a campaign #SoniaGandhiReliefFund & sent 10 Rs. to her account, I request everyone to help her pic.twitter.com/H0yQJfY5VB

