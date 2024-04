કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં ED પછી NIAની ટીમ પર હુમલો થયો છે. પૂર્વ મિદનાપોર જિલ્લાના ભૂપતિનગરમાં નેશનલ ઇન્વેસ્ટિશન એજન્સી (NIA)ની એક ટીમ પર સ્થાનિક લોકોના એક જૂથે હુમલો કરી દીધો હતો. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ NIAના અધિકારી ડિસેમ્બર, 2022માં એક વિસ્ફોટની તપાસ માટે ત્યાં પહોંચ્યા હતા. આ વિસ્ફોટમાં ત્રણ લોકોનાં મોત થયાં હતાં.

કલકત્તા હાઈકોર્ટના આદેશ અનુસાર NIAની ટીમ શનિવારે તપાસ માટે અહીં પહોંચી હતી. ત્યારે જ તપાસકારોની ટીમના કાફલાની કાર સાથે તોડફોડ કરવામાં આવ્યાનો આરોપ લાગ્યો છે.

પશ્ચિમ બંગાળમાં ત્રણ મહિનાની અંદર કેન્દ્રીય એજન્સીઓની ટીમ પર હુમલાની આ બીજી ઘટના છે. પાંચ જાન્યુઆરીએ સંદેશખાલામાં ED અને એની સાથે આવેલા CAPF કર્મચારીઓ પર 1000થી વધુ લોકોના એક જૂથે હુમલો કર્યો હતો. એ સમયે સંદેશખાલીમાં TMCના સસ્પેન્ડેડ શેખ શાહજહાંના નિવાસ્થાને દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ હુમલામાં EDના ત્રણ અધિકારી ઘાયલ થયા હતા અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમા દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

VIDEO | A team of the National Investigation Agency (NIA) was attacked at Bhupatinagar in West #Bengal‘s East #Midnapore district earlier today. More details are awaited.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/33STLQLPcP

— Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2024