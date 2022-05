અશ્વિનીનો UCC પર ચર્ચા કરવા ઓવૈસીને પડકાર

નવી દિલ્હીઃ ભાજપના નેતા અને વકીલ અશ્વિની ઉપાધ્યાયે AIMIMના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસીને યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ વિશે ચર્ચા કરવા માટે ટ્વિટર પર આમંત્રિત કર્યા હતા.ઓવૈસીએ તેમનું આમંત્રણ જોઈને તેમને જવાબ આપવાને બદલે તેમને બ્લોક કરી દીધા હતા. ભાજપના નેતા અશ્વિની ઉપાધ્યાય યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) માટે કાયદાકીય લડાઈ લડી રહ્યા છે. આ પહેલાં તેમના દ્વારા દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે એકસમાન શિક્ષણ પ્રણાલી, માત્ર ભાષામાં સામાન્ય અભ્યાસક્રમ લાગુ કરવા માટે કેન્દ્રથી નિર્દેશની માગ કરતાં એક જનહિત અરજી (PIL) કરી હતી. આ અરજીમાં તેમણે સ્કૂલો અને કોચિંગ પર કેટલાક આરોપો લગાડ્યા હતા.

અશ્વિની ઉપાધ્યાય ભાજપના નેતા અને સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ છે. તેમણે સમાન શિક્ષણના અધિકારથી માંડીને સમાન નાગરિક સંહિતા લાગુ કરવા સહિતના મુદ્દે જનહિત અરજીઓ દાખલ કરી છે. તેમણે શનિવારે દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં વકફ કાનૂન 1995ની જોગવાઈઓને પણ પકડાર ફેંક્યો હતો.

I invited Owaisi Saheb for debate on #UCC but he blocked me.

He don't want One to One Debate #UniformCivilCode @blsanthosh pic.twitter.com/0tbrjDkzuH

— Ashwini Upadhyay (@AshwiniUpadhyay) May 1, 2022