આરજી કર મેડિકલ કોલેજના 50 સિનિયર ડોક્ટરોએ આપ્યાં રાજીનામાં

કોલકાતાઃ આરજી કર મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલના આશરે 50 વરિષ્ઠ ડોક્ટરોએ રાજીનામાં આપી દીધાં છે. આ બધા ડોક્ટરોએ જુનિયર ડોક્ટરોએ આમરણ ઉપવાસ પ્રત્યે ટેકો અને એકજુટતા બતાવતાં પદ પરથી રાજીનામાં આપી દીધાં છે. સામૂહિક રીતે રાજીનામાં આપવાનો નિર્ણય મેડિકલ કોલેજના વિવિધ વિભાગોના પ્રમુખોની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો હતો.

એક સિનિયર ડોક્ટરે જણાવ્યું હતું કે અમારી હોસ્પિટલના બધા 50 વરિષ્ઠ ડોક્ટરોએ રાજીનામાં પર હસ્તાક્ષર કર્યાં છે. એ જુનિયર ડોક્ટરો પ્રત્યે અમારી એકજુટતા વ્યક્ત કરવા માટે છે. જે પીડિતાના ઇન્સાફની લડાઈ લડી રહ્યા છે. NRS મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલના ડોક્ટરો પણ રાજીનામાં આપે એવી શક્યતા છે.રાજ્યના ડોક્ટરોના સંયુક્ત મંચે મહિલા ડોક્ટરના બળાત્કાર અને હત્યા મામલે ન્યાયની માગ કરી હતી. એ સાથે ભ્રષ્ટ આરોગ્ય સેવા પ્રણાલીને ખતમ કરવાની માગ કરી હતી. જુનિયર ડોક્ટરો તેમની માગને લઈને ચાર દિવસથી આમરણ ઉપવાસ પર બેઠા છે.

Faculty of RG Kar Medical College mass resigns to ensure the safety of protesting doctors on indefinite hunger strike.

If this doesn’t move you, nothing will.

Safety in the workplace is basic. If you can’t ensure that, you have no right to demand services from doctors.

There… https://t.co/Y5LobhpQsV pic.twitter.com/LrZLtjFISc

— Doctor (@DipshikhaGhosh) October 8, 2024