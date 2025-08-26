ગણેશ ઉત્સવમાં સુરક્ષા માટે મુંબઈ પોલીસ સંપૂર્ણપણે તૈયાર, AI કેમેરા દ્વારા રખાશે દેખરેખ

મુંબઈ પોલીસે આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે વિસ્તૃત તૈયારીઓ કરી છે, જેમાં ખાસ કરીને નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. મુંબઈના વિવિધ ભાગોમાં અનેક મોટા ગણપતિ પંડાલો અને વિસર્જન સ્થળોએ AI કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે.
આ કેમેરામાં શું ખાસ છે?
ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન મુંબઈ પોલીસ જે કેમેરાનો ઉપયોગ કરશે તે ભવિષ્યમાં આખા શહેરમાં લગાવવાની પણ યોજના છે. આ કેમેરાની પોતાની વિશેષતા છે જેમાં કેમેરા મુંબઈ પોલીસના ડેટાબેઝમાંથી વોન્ટેડ ગુનેગારોને ઓળખી શકે છે અને પોલીસ અને ઓપરેટરને રીઅલ ટાઇમ અપડેટ્સ પણ મોકલશે.
આ કેમેરા ભક્તો અને આવતા-જતા ભક્તોની ગતિવિધિઓ પર પણ નજર રાખશે જેથી ભીડના સમયે પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં કોઈ સમસ્યા ન આવે. મુંબઈના લાલબાગ અને જાણીતા ગણપતિ પંડાલો અને વિસર્જન સ્થળોએ લગભગ 300 AI કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે.
મુંબઈ પોલીસ 17,600 થી વધુ કર્મચારીઓને તૈનાત કરશે
તે જ સમયે અમે તમને જણાવી દઈએ કે 10 દિવસના ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે મુંબઈના રસ્તાઓ પર 17,600થી વધુ પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે. આ ઉત્સવ માટે માઉન્ટેડ પોલીસ યુનિટ, ડ્રોન, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડ પણ મોટા પાયે તૈનાત કરવામાં આવશે.
11000 સીસીટીવી કેમેરા ભીડ પર નજર રાખશે
મુખ્ય ગણેશ પંડાલો અને મૂર્તિ વિસર્જન સ્થળોએ લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે. તેથી, ઉત્સવ દરમિયાન શહેરમાં ઓછામાં ઓછા 15000 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, 26,00 સબ-ઇન્સ્પેક્ટર અને ઇન્સ્પેક્ટર, 51 સહાયક પોલીસ કમિશનર અને 36 ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવશે. ભીડ પર નજર રાખવા માટે 11000 થી વધુ સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે અને ડ્રોનનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે લાલબાગચા રાજા ગણપતિ મંડળ માટે અલગ પોલીસ પણ તૈનાત કરવામાં આવશે.