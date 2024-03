મુખ્તાર અન્સારીને હાર્ટ એટેક આવ્યો, હાલત ગંભીર

બાંદા જેલમાં બંધ માફિયા ડોન મુખ્તાર અંસારીની તબિયત ફરી એકવાર બગડી છે. મુખ્તાર અંસારીને ગુરુવારે રાત્રે અચાનક હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો, જે બાદ તેમને જેલમાંથી મેડિકલ કોલેજમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મળતી માહિતી મુજબ જેલમાં ત્રણ ડોક્ટરોની પેનલ સતત મુખ્તાર અંસારીના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખી રહી હતી, પરંતુ મુખ્તારની તબિયતમાં સુધારો થઈ રહ્યો ન હતો. હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ તબીબોએ તેને ફરીથી મેડિકલ કોલેજમાં ખસેડવાનું યોગ્ય માન્યું હતું. હાલ મુખ્તારને મેડિકલ કોલેજમાં દાખલ કરીને તેની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. નવ ડૉક્ટરોની ટીમ મુખ્તારની સંભાળ લઈ રહી છે.

VIDEO | Jailed SBSP leader Mukhtar Ansari (@MukhtarAnsari09) taken to Government Medical College in UP’s Banda amid heavy security arrangement, after his health deteriorated. pic.twitter.com/gZFnTMfL6B

— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2024