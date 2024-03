IPL 2024: MS ધોનીએ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની કેપ્ટનશીપ છોડી

IPL 2024 પહેલા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે નવા કેપ્ટનની જાહેરાત કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. મોટા સમાચાર એ છે કે એમએસ ધોનીએ અચાનક કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી છે અને હવે રુતુરાજ ગાયકવાડને ચેન્નાઈનો નવો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. ધોનીએ ગત સિઝનમાં ચેન્નાઈને પાંચમી વખત IPL જીતાડ્યું હતું અને હવે તેણે ગાયકવાડને ટીમની કમાન સોંપી છે.

OFFICIAL STATEMENT: MS Dhoni hands over captaincy to Ruturaj Gaikwad. #WhistlePodu #Yellove

ધોનીનો કેપ્ટનશિપનો રેકોર્ડ

ધોનીએ ચેન્નાઈને પાંચ વખત IPL જીતાડ્યું એટલું જ નહીં, તેણે ટીમને પાંચ વખત ફાઇનલમાં પણ પહોંચાડી. તે એકમાત્ર એવો કેપ્ટન છે જેણે 10 IPL ફાઈનલ રમી છે. ધોનીની કેપ્ટન્સીમાં ચેન્નાઈ 2010, 2011, 2018, 2021 અને 2023માં ચેમ્પિયન બની છે. 2008, 2012, 2013, 2015 અને 2019માં તે ટીમને ફાઇનલમાં લઈ ગયો હતો.

ચેન્નાઈએ ધોનીની કપ્તાનીમાં 226 મેચ રમી હતી.

ધોનીની કપ્તાનીમાં ચેન્નાઈએ 133 મેચ જીતી અને 91માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

ધોનીની કપ્તાનીમાં જીતની ટકાવારી 59.38 ટકા હતી.

ધોનીએ કેપ્ટન તરીકે 4660 રન બનાવ્યા હતા

કેપ્ટન તરીકે ધોનીએ 22 અડધી સદી ફટકારી હતી.

કેપ્ટન તરીકે ધોનીએ 218 સિક્સર અને 320 ફોર ફટકારી હતી.

