ચોમાસુ સત્ર: વિવિધ મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રને ઘેરશે ઇન્ડિયા ગઠબંધન

નવી દિલ્હીઃ આજથી શરૂ થનાર સંસદનું મોન્સુન સત્ર ભારે ઘમસાણભર્યું રહેવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધન વિવિધ વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ પર કેન્દ્ર સરકારને ઘેરશે. રવિવારે થયેલી સર્વપક્ષી બેઠકે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ચોમાસુ સત્રમાં રાજકીય પારો વધવાની આશંકા છે. ચોમાસુ સત્રમાં સરકાર 16 બિલ રજૂ કરશે.

આ ચોમાસુ સત્ર ઓપરેશન સિંદૂર બાદનું પહેલું સત્ર છે. આ સત્રમાં તાજેતરના સરહદી સૈનિક અભિયાન અંગે ચર્ચા થઈ શકે છે, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરાવવાનો દાવો કર્યો હતો.

વિપક્ષનો આરોપ છે કે બિહારમાં મતદાતા યાદીનું વિશેષ ઊંડાણપૂર્વક સમીક્ષા બંધારણવિરોધી છે અને આને કારણે પછાત અને હાંસિયે રહેલા મતદાતાઓ તેમના મતાધિકારથી વંચિત થઈ શકે છે. આ સાથે ઇન્ડિયા ગઠબંધન પહેલગામ હુમલાના શહીદો માટે ન્યાયની માગ કરશે, શોકપ્રગટ કરશે અને આ હુમલાથી નિપટવામાં સરકારના વલણ પર સવાલ ઉઠાવશે. આ ઉપરાંત અન્ય ગંભીર મુદ્દાઓમાં કાનૂન અને વ્યવસ્થા, અનુસૂચિત જાતિઓ અને મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓ અને મણિપુરમાં ચાલી રહેલું સંકટ સામેલ છે.

કયા કયા બિલ રજૂ થઈ શકે છે?

સરકાર આ મોન્સુન સત્રમાં 16 બિલ રજૂ કરી શકે છે. આ યાદીમાં મર્ચન્ટ શિપિંગ બિલ, ઈન્ડિયન પોર્ટ્સ બિલ 2025, તટિય નૌવહન વિધેયક, નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ગવર્નન્સ બિલ, નેશનલ એન્ટિ-ડોપિંગ સંશોધન બિલ, મણિપુર GST બિલ, IIM સંશોધન બિલ અને ટેક્સેશન સંશોધન બિલની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે. અહીં પણ સરકારની પ્રાથમિકતા આયકર વિધેયક રહેશે, જે લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ છે.

આ સાથે સંસદ મણિપુરમાં લાગુ કરાયેલા રાષ્ટ્રપતિ શાસનને વિસ્તૃત કરવા માટે મંજૂરી માગતા પ્રસ્તાવ પર પણ ચર્ચા કરશે, જેને બંધારણના અનુચ્છેદ 356 (1) હેઠળ 13 ફેબ્રુઆરી, 2025એ લાગુ કરાયું હતું.