મોહસીન નકવીનું જાહેરમાં અપમાન, ભારતે ન લીધી ટ્રોફી

સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમે T20 એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે પાંચ વિકેટથી રોમાંચક વિજય મેળવ્યો હતો. ભારતે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં બે બોલ બાકી રહેતા 147 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કર્યો હતો અને નવમી વખત ટ્રોફી જીતી હતી. ટાઇટલ જીત્યા બાદ, ટીમ ઇન્ડિયાએ મોહસીન નકવીનું જાહેરમાં અપમાન કર્યું હતું. નકવી એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) ના વડા અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) ના અધ્યક્ષ છે. તેઓ પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી પણ છે. નકવી તેમના ભારત વિરોધી વલણ માટે જાણીતા છે. નોંધનીય છે કે ભારતે એશિયા કપ ટ્રોફી વિના ઉજવણી કરી હતી, જેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

ભારતીય ટીમે એશિયા કપ દરમિયાન પાકિસ્તાનના કોઈ પણ ખેલાડી સાથે હાથ ન મિલાવવાની અને મેદાનની બહાર કોઈપણ પ્રકારની વાતચીત ન કરવાની નીતિ અપનાવી હતી. પીસીબી ભારતની નીતિથી ખૂબ જ નારાજ હતું. ફાઇનલ પછી 75 મિનિટ પછી એવોર્ડ સમારંભ શરૂ થયો, જેમાં તટસ્થ પ્રસ્તુતકર્તા સિમોન ડૌલે માઇક્રોફોન લીધો. એવોર્ડ સમારંભ શરૂ થાય તે પહેલાં નકવી એક બાજુ ઉભા રહ્યા, જ્યારે ભારતીય ખેલાડીઓ 15 યાર્ડની અંદર ઉભા રહ્યા. ભારતીય ખેલાડીઓ મોહસીન નકવી સાથે સ્ટેજ શેર કરી શક્યા નહીં. નકવી સ્ટેજ પર આવતાની સાથે જ ભારતીય ચાહકોએ “ભારત માતા કી જય” ના નારા લગાવવા લાગ્યા.

અચાનક કોઈએ ટ્રોફી છીનવી લીધી

ભારતે નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યા પછી, સમાચાર આવ્યા કે અમીરાત ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) ના ઉપપ્રમુખ ખલીલ અલ ઝરોઉની સૂર્યા બ્રિગેડને ટ્રોફી રજૂ કરશે. જોકે, સિમોન ડૌલે પાછળથી જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ટીમ એવોર્ડ સમારંભમાં ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં. નકવી રાહ જોતા હતા, અને અચાનક આયોજકોમાંથી કોઈ ડ્રેસિંગ રૂમમાં ટ્રોફી લઈ ગયો. નકવીએ તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર સુપરસ્ટાર ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોનો એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં તે પ્લેન ક્રેશ વિશે ઈશારો કરીને ગોલની ઉજવણી કરી રહ્યો હતો. ૨૧ સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત સામેની સુપર ૪ મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફે પણ આવી જ ઉશ્કેરણીજનક હરકતો કરી હતી, જેના માટે તેમને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.

ટાઇટલ મેચમાં તિલક વર્મા પ્લેયર ઓફ ધ મેચ રહ્યા હતા. તેમણે અણનમ અડધી સદી ફટકારીને ભારતને મુશ્કેલીમાંથી બચાવ્યું અને તેમને વિજયની નજીક પહોંચાડ્યું. તિલકએ ૫૩ બોલમાં અણનમ ૬૯ રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ભારતને છેલ્લી ઓવરમાં દસ રનની જરૂર હતી, અને રૌફ પાસે બોલ હાથમાં હતો. તિલક બીજા બોલ પર છગ્ગો અને રિંકુ સિંહે ચોથો બોલ પર ચોગ્ગો ફટકાર્યો, જેનાથી સ્ટેડિયમમાં ભારતીય દર્શકો અને ચાહકો તેમના ટીવી સ્ક્રીન પર ઉજવણી કરવા લાગ્યા.

