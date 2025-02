મોહમ્મદ શમીનું વિસ્ફોટક ડેબ્યૂ, અડધી ટીમને આઉટ કરી દીધી

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીએ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની પહેલી જ મેચમાં શાનદાર વાપસી કરી અને પોતાની વિસ્ફોટક બોલિંગથી તબાહી મચાવી દીધી. ૨૦૨૩ના વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ વિકેટ લીધા બાદ ઈજાગ્રસ્ત થયેલા મોહમ્મદ શમી એક વર્ષ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટથી દૂર રહ્યા. હવે, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછા ફર્યા પછી તરત જ, શમીએ ફરી એકવાર તેની ગતિથી બેટ્સમેનોને દંગ કરી દીધા છે. શમીએ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની પહેલી જ મેચમાં બાંગ્લાદેશ સામે 5 વિકેટ લઈને પોતાની વાપસીની જાહેરાત કરી.

5-𝙁𝙀𝙍 𝙁𝙊𝙍 𝙎𝙃𝘼𝙈𝙄! 🥶

Take a bow, @MdShami11! The only Indian pacer with 5 wickets in Champions Trophy, leading the charge as he bowls Bangladesh out for just 228! 🤩

Start watching FREE on JioHotstar#ChampionsTrophyOnJioStar 👉 #INDvBAN, LIVE NOW on SS1 & SS1 Hindi! pic.twitter.com/WcHFef23fv

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 20, 2025