‘મોહમ્મદ શમીએ રોઝા ન રાખીને ખોટું કર્યું, માફી માંગે’, મૌલાના ગુસ્સે થયા

ઓલ ઈન્ડિયા મુસ્લિમ જમાતના પ્રમુખ મૌલાના શહાબુદ્દીન રઝવી બરેલવીએ ટીમ ઈન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી વિશે એક એવી ટિપ્પણી કરી છે જેનાથી વિવાદ સર્જાયો છે. તેમના મતે, મોહમ્મદ શમીએ રમત દરમિયાન ઉપવાસ ન રાખીને ખોટું કર્યું. મૌલાના શહાબુદ્દીન રઝવી બરેલવીએ કહ્યું, ફરજિયાત ફરજોમાંની એક ‘રોઝા’ (ઉપવાસ) છે. જો કોઈ સ્વસ્થ પુરુષ કે સ્ત્રી ‘રોઝા’ નહીં રાખે, તો તે મોટો ગુનેગાર બનશે. ભારતના પ્રખ્યાત ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીએ મેચ દરમિયાન પાણી કે અન્ય કોઈ પીણું પીધું હતું. લોકો તેને જોઈ રહ્યા હતા. જો તે રમી રહ્યો હોય, તો તેનો અર્થ એ કે તે સ્વસ્થ છે. આવી સ્થિતિમાં, તેણે ‘રોઝા’ રાખ્યો ન હતો અને પાણી પણ પીધું હતું. આનાથી લોકોને ખોટો સંદેશ મળે છે.

