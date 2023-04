મોદી કેબિનેટે ગેસના ભાવની નવી ફોર્મ્યુલાને મંજૂરી આપી

કેન્દ્રીય કેબિનેટે સંશોધિત સ્થાનિક ગેસ કિંમત નિર્ધારણ માર્ગદર્શિકાને મંજૂરી આપી છે. કુદરતી ગેસની કિંમત ભારતીય ક્રૂડ બાસ્કેટની માસિક સરેરાશના 10 ટકા હશે, જેને દર મહિને સૂચિત કરવામાં આવશે. સ્થિર કિંમતો સુનિશ્ચિત કરવા અને બજારની પ્રતિકૂળ હિલચાલથી ઉત્પાદકોને પર્યાપ્ત સુરક્ષા પ્રદાન કરવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક ગેસની કિંમત હવે આંતરરાષ્ટ્રીય હબ ગેસને બદલે આયાતી ક્રૂડ સાથે જોડવામાં આવી છે અને સ્થાનિક ગેસની કિંમત હવે ભારતીય ક્રૂડ બાસ્કેટની આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતના 10% હશે. આ અંગે દર મહિને નિર્ણય લેવામાં આવશે. ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે કેબિનેટે એપીએમ ગેસ માટે મેટ્રિક મિલિયન બ્રિટિશ થર્મલ યુનિટ (એમએમબીટીયુ) દીઠ $4ના ભાવને મંજૂરી આપી છે, જે પ્રતિ એમએમબીટીયુ $6.5ની કેપ છે.

ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, કેબિનેટે ગેસના ભાવ નિર્ધારણની નવી ફોર્મ્યુલાને મંજૂરી આપી છે, સીએનજીના દરો, પાઇપ્ડ રાંધણ ગેસને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે કેપ લગાવી છે. કેન્દ્રીય કેબિનેટે ભારતીય અવકાશ નીતિ 2023ને પણ મંજૂરી આપી છે. આ નીતિનો ઉદ્દેશ્ય અવકાશ વિભાગની ભૂમિકા અને ISRO મિશનની પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને સંશોધન, શૈક્ષણિક, સ્ટાર્ટઅપ અને ઉદ્યોગની વધુ ભાગીદારીને સક્ષમ બનાવવાનો રહેશે.

#WATCH | Now, gas price, instead of international hub gas price, has been linked to imported crude. And price of domestic gas will be 10% of international price of Indian crude basket, to be notified monthly……: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/UN6i441I3N

