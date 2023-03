‘અંગ દાન માટે કોઈ વય મર્યાદા નથી, દર્દી કોઈપણ રાજ્યમાં અરજી કરી શકે છે’ : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મન કી બાત કાર્યક્રમના 99મા એપિસોડ દ્વારા દેશવાસીઓને સંબોધન કર્યું હતું. આ વર્ષે મન કી બાત કાર્યક્રમનો આ ત્રીજો એપિસોડ છે. કાર્યક્રમના 99મા એપિસોડનો ઉલ્લેખ કરતા વડાપ્રધાને નર્વસ નાઈન્ટીઝનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. દેશવાસીઓ સાથે પોતાના વિચારો શેર કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે, મન કી બાતનું આ સંગઠન 99માં સ્થાને પહોંચી ગયું છે. 30 એપ્રિલે યોજાનાર 100મા એપિસોડને લઈને લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. 100મા એપિસોડ માટે તમારા બધા સૂચનોની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. દર મહિનાના છેલ્લા રવિવારે ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો પર ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમ પ્રસારિત થાય છે, જેના દ્વારા પીએમ મોદી દેશવાસીઓ સાથે વાતચીત કરે છે.

Sharing this month’s #MannKiBaat . Tune in! https://t.co/cszqdBTMFc

અંગ દાનની ચર્ચા

મન કી બાતના 99મા એપિસોડમાં પીએમ મોદીએ એવા લોકો વિશે વાત કરી કે જેમણે પોતાનું જીવન બીજાની સેવા માટે સમર્પિત કર્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું, અંગદાન આજે કોઈને જીવન આપવાનું એક મોટું માધ્યમ બની ગયું છે. મૃત્યુ બાદ શરીર દાન દ્વારા 8-9 લોકોને નવું જીવન મળવાની સંભાવના છે.

During #MannKiBaat, highlighted interesting efforts in Jammu and Kashmir pertaining to lotus stem and lavender cultivation. pic.twitter.com/sTWALF4er1

— Narendra Modi (@narendramodi) March 26, 2023