મણિપુર હિંસા પર રાહુલે PM મોદી પર પ્રહારો કર્યા, કહ્યું- દરેક જગ્યાએ લોહી, હત્યા, બળાત્કાર

કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી સાંસદ તરીકે પુનઃસ્થાપિત થયા પછી શનિવારે પ્રથમ વખત કેરળમાં તેમના સંસદીય ક્ષેત્ર વાયનાડ પહોંચ્યા અને એક સભાને સંબોધિત કરી. આ દરમિયાન લોકસભા સાંસદે મણિપુરમાં ચાલી રહેલા વંશીય સંઘર્ષને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે મણિપુરમાં તેમણે જે અનુભવ્યું, તે પહેલા ક્યારેય જોયું નથી. મીડિયાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ મણિપુરની મહિલાઓ સાથે કરેલી બેઠકોનો ઉલ્લેખ કર્યો અને તેમની સાથે બનેલી દુ:ખદ ઘટના વિશે જણાવ્યું. તેણે એક માતાની વાર્તા કહી જેણે તેના પુત્રને ગુમાવ્યો હતો અને તેની પાસે તેને યાદ કરવા માટે તેની માત્ર એક તસવીર હતી. રાહુલે બીજી એક મહિલા વિશે વાત કરી જે તેની સાથે બનેલી આઘાતજનક ઘટનાને યાદ ન રાખી શકી અને બેહોશ થઈ ગઈ. કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું, બધે લોહી છે, દરેક જગ્યાએ હત્યાઓ થઈ રહી છે અને બળાત્કાર થઈ રહ્યા છે. મણિપુરમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે. વડાપ્રધાન સંસદમાં 2 કલાક, 13 મિનિટ બોલ્યા, પરંતુ તેઓ મણિપુર પર બોલ્યા નહીં. 2 મિનિટ પણ બોલ્યા નહીં.

Houses have been burnt, someone’s brother has been killed, someone’s sister has been raped and someone’s parents have been murdered. It is as if somebody threw kerosene all across Manipur and set it on fire. : Shri @RahulGandhi 📍 Wayanad pic.twitter.com/9MTd36QApB — Congress (@INCIndia) August 12, 2023

લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે

કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે મણિપુરમાં હજારો લોકોને સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કોઈનું ઘર બાળવામાં આવ્યું છે, કોઈની બહેન પર બળાત્કાર થયો છે. કોઈના ભાઈની તો કોઈના માતા-પિતાની હત્યા થઈ છે. જાણે કોઈએ મણિપુરમાં કેરોસીન છાંટીને આગ લગાવી દીધી હોય…”

During his visit to Manipur, Shri @RahulGandhi spoke to the victims bearing the brunt of violence. Listen to Rahul ji narrating the ordeal of a woman in Manipur’s relief camp. 📍 Wayanad pic.twitter.com/iCpJP66W03 — Congress (@INCIndia) August 12, 2023

કેબિનેટ મંત્રીઓએ મજા કરી

મણિપુર મુદ્દે ચર્ચાના અભાવ અંગે રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, “PM મોદી અને કેબિનેટ મંત્રીઓએ સંસદમાં ચર્ચા દરમિયાન ‘ખૂબ મસ્તી’ કરી હતી. વડાપ્રધાને 2 કલાક 13 મિનિટ સુધી વાત કરી હતી. તેમણે કોંગ્રેસ, મારા અને વિશે વાત કરી હતી. ભારતના ગઠબંધન વિશે. તેમણે મણિપુર પર માત્ર 2 મિનિટ વાત કરી.”

The BJP-RSS do not understand what a family is. The more they try to separate us, the closer we will become. If you disqualify Rahul Gandhi, his relationship with Wayanad will become even stronger. A family always protects you! : Shri @RahulGandhi 📍 Wayanad pic.twitter.com/W4OfEX8QZc — Congress (@INCIndia) August 12, 2023



મણિપુરને એક કરવા માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી

રાહુલ ગાંધીએ મણિપુરને ફરીથી એક કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી અને કહ્યું કે ભાજપ માને છે કે તેઓએ મણિપુરને બરબાદ કરી દીધું છે. ભાજપ અને આરએસએસને સમજાતું નથી કે પરિવાર શું છે? તેઓ સમજી શકતા નથી કે તેઓ તમને અને મને અલગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, આપણે નજીક આવીએ છીએ.

The idea of India represents the idea of peace among its people. The BJP has killed the idea of India in Manipur. Anyone who murders the idea of India cannot be a nationalist. Anyone who murders the idea of India cannot love India. : Shri @RahulGandhi 📍 Wayanad pic.twitter.com/WpteFXJkXE — Congress (@INCIndia) August 12, 2023



વાયનાડના લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો

રાહુલ ગાંધીએ પણ વાયનાડના લોકોનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે જો અમે રાહુલને અયોગ્ય ઠેરવીશું તો તેમના વાયનાડ સાથેના સંબંધો બગડી જશે. જો તમે રાહુલ ગાંધીને ગેરલાયક ઠેરવશો તો તેમના વાયનાડ સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત થશે.