જાણો કોણ છે મનિકા વિશ્વકર્મા? જે મિસ યુનિવર્સ 2025માં કરશે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ

જયપુરમાં આયોજિત મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025નો ખિતાબ મનિકા વિશ્વકર્માએ જીત્યો છે. રાજસ્થાનના ગંગાનગરની રહેવાસી મનિકા થાઈલેન્ડમાં યોજાનારી 74મી મિસ યુનિવર્સ સ્પર્ધામાં પણ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.

મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025 રાજસ્થાનના જયપુરમાં યોજાઈ હતી, જેમાં મનિકા વિશ્વકર્માએ સૌંદર્ય સ્પર્ધા જીતી હતી અને તેનો તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ 2024 માં, મનિકાને મિસ યુનિવર્સ રાજસ્થાન માટે પસંદ કરવામાં આવી હતી અને હવે મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2024 નો તાજ જીત્યા બાદ તે થાઈલેન્ડમાં યોજાનારી 74મી મિસ યુનિવર્સ સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી જોવા મળશે, જે આ વર્ષના અંતમાં યોજાવા જઈ રહી છે.

મનિકા વિશ્વકર્મા કોણ છે?

મનિકા વિશ્વકર્મા વ્યવસાયે એક મોડેલ છે અને રાજસ્થાનના ગંગાનગરની રહેવાસી છે. જોકે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી તે દિલ્હીમાં રહે છે અને તેના મોડેલિંગ કરિયર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. હવે તે મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025 જીત્યા પછી ચર્ચામાં આવી છે. આ જીત પછી, મનિકાએ સ્ટેજ પર પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી અને તેના માર્ગદર્શકોનો આભાર માન્યો. તેણીએ જણાવ્યું કે તેણીએ આ મુશ્કેલ સફર કેવી રીતે પૂર્ણ કરી અને તેના માર્ગદર્શકોએ તેણીને આમાં ઘણી મદદ કરી.

મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025નો ખિતાબ જીત્યા બાદ, મણિકાએ જણાવ્યું કે તે ગંગાનગરની છે અને તેણે દિલ્હીમાં રહીને આ સ્પર્ધા માટે તૈયારી કરી હતી. ANI સાથે વાત કરતા, તેણીએ કહ્યું- ‘સંઘર્ષને બદલે, આપણી પાસે તૈયારીની સફર છે. મારી સફર મારા શહેર ગંગાનગરથી શરૂ થઈ હતી. હું દિલ્હી આવી અને આ સૌંદર્ય સ્પર્ધા માટે તૈયારી કરી. આપણે આપણામાં આત્મવિશ્વાસ અને હિંમત જગાડવી પડશે. આમાં દરેકે મોટી ભૂમિકા ભજવી… હું તે બધાનો આભાર માનું છું જેમણે મને મદદ કરી અને મને આજે હું જ્યાં છું ત્યાં પહોંચાડી… સૌંદર્ય સ્પર્ધા ફક્ત એક ક્ષેત્ર નથી, તે તેની પોતાની એક દુનિયા છે જે વ્યક્તિના ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરે છે… આ ફક્ત એક વર્ષનું રહસ્ય નથી, પણ જીવનભરની સફર છે.’

