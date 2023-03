મહારાષ્ટ્ર : દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ઉદ્ધવ ઠાકરે એક સાથે જોવા મળ્યા

ગુરુવારે મહારાષ્ટ્રમાં એક રસપ્રદ રાજકીય ચિત્ર ઉભરી આવ્યું. મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને પૂર્વ સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે વિધાન ભવનમાં એકસાથે દેખાયા. આ બેઠક પર ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે અમે વિધાન ભવનના ગેટ પર મળ્યા અને સામાન્ય રીતે એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવી. અમે એકબીજાને હાય અને હેલો કહ્યું. શું આપણે હવે એકબીજાને અભિનંદન પણ આપી શકતા નથી? આ સાથે ઠાકરેએ કહ્યું કે પહેલા રાજકારણ પર નિખાલસતા હતી. પરંતુ હવે માત્ર પાછલા બારણે બેઠક જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. તેથી જો અમારી વચ્ચે કોઈ બંધ બારણે બેઠક હશે તો હું તમને ચોક્કસ કહીશ. આ દરમિયાન ઉદ્ધવ ઠાકરેના પુત્ર આદિત્ય ઠાકરે પણ હાજર હતા.

#WATCH | Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis and former CM Uddhav Thackeray were seen having a conversation on their way to Vidhan Sabha today. pic.twitter.com/NXrTs2jJag

— ANI (@ANI) March 23, 2023