એનર્જી ડ્રિંક સ્ટિંગ બાળકો માટે નુકસાનકારક, શાળાઓ નજીક વેચાણ પર પ્રતિબંધ

મહારાષ્ટ્ર સરકારે શાળાઓથી 500 મીટરની અંદર એનર્જી ડ્રિંક સ્ટિંગના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
મહારાષ્ટ્ર સરકારે શાળાઓ નજીક એનર્જી ડ્રિંક સ્ટિંગના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ મંત્રી નરહરિ ઝિરવાલે વિધાનસભામાં આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે શાળાઓથી 500 મીટરની અંદર આ પીણાના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. આ જાહેરાત રાજ્યના ચોમાસા સત્ર દરમિયાન કરવામાં આવી હતી.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પીણામાં કેફીનનું પ્રમાણ સામાન્ય કરતા વધુ હોવાથી સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે. તાજેતરમાં, ફૂડ રેગ્યુલેટર FSSAI એ ખોટી બ્રાન્ડિંગના આરોપસર આ પીણાનું ઉત્પાદન કરતી કંપની સહિત છ કંપનીઓને નોટિસ ફટકારી હતી.
FSSAI એ છ એનર્જી ડ્રિંક બ્રાન્ડ્સ – રેડ બુલ એનર્જી ડ્રિંક, પેપ્સિકોનું એડ્રેનાલિન રશ એનર્જી ડ્રિંક, રિલાયન્સ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સનું કેમ્પા એનર્જી ડ્રિંક ગોલ્ડ બૂસ્ટ, સ્ટિંગ એનર્જી ડ્રિંક, હેલ એનર્જી અને કોકા-કોલા સમર્થિત મોન્સ્ટર એનર્જીને ખોટી બ્રાન્ડિંગ અને ગેરમાર્ગે દોરતા દાવાઓ માટે નોટિસ ફટકારી હતી.
વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન કયા ધારાસભ્યએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો?
શ્રીગોંડા-નગર વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ધારાસભ્ય વિક્રમ પચપુતેએ સ્ટિંગ એનર્જી ડ્રિંક અંગે વિધાનસભામાં ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પીણું બાળકોના સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર કરી રહ્યું છે. તેમણે એમ પણ નિર્દેશ કર્યો હતો કે બોટલમાં જ લખેલું છે કે તે નાના બાળકો અને ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે યોગ્ય નથી, છતાં તે બાળકોને વેચવામાં આવી રહ્યું છે. વિક્રમ પચપુતે દાવો કર્યો હતો કે સ્ટિંગ એનર્જી ડ્રિંક દારૂ કરતાં વધુ હાનિકારક છે, અને તેથી તેના વેચાણ પર કડક નિયંત્રણ જરૂરી છે.
આનો જવાબ આપતા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન મંત્રી નરહરિ ઝિરવાલે સ્વીકાર્યું કે સ્કૂલોની નજીક સ્ટિંગ વેચાઈ રહ્યું છે. તેમણે વિધાનસભામાં જાહેરાત કરી હતી કે સ્કૂલોના 500 મીટરની અંદર સ્ટિંગ એનર્જી ડ્રિંક, માદક દ્રવ્યોના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
રાજ્યમાં અત્યાર સુધી શું પગલાં લેવામાં આવ્યા છે?
સ્ટિંગ એનર્જી ડ્રિંક પર ચર્ચા દરમિયાન ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) કમિશનર તુકારામ મુંધે પણ વિધાનસભામાં હાજર રહ્યા હતા. દરમિયાન, FDA રાજ્યભરમાં પ્રતિબંધિત ગુટખા અને પાન મસાલા સામે ખાસ કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. મુંધેના નિર્દેશ પર, નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી ઘણી હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.