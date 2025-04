IPL 2025 : પંજાબ કિંગ્સે લખનૌને તેમના જ ઘરમાં હરાવ્યું

IPL 2025 ની મેચ નંબર-13 માં પંજાબની ટીમે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. આ મેચમાં ટોસ જીત્યા બાદ પંજાબની ટીમે પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા લખનૌની ટીમે 7 વિકેટ ગુમાવીને 171 રન બનાવ્યા હતા. બદોની અને અબ્દુલ સમદે શાનદાર બેટિંગ કરી. જવાબમાં પંજાબની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. પરંતુ પ્રભસિમરન, ઐયર અને નેહલની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે પંજાબે 17મી ઓવરમાં જ મેચ જીતી લીધી. પંજાબે લખનૌને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. ઐયરે છગ્ગા સાથે પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી અને પોતાની ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ.

Stamping his authority 😎

Prabhsimran Singh bags the Player of the Match award for his power-packed 6⃣9⃣(34) in the chase 🔝#TATAIPL | #LSGvPBKS | @PunjabKingsIPL | @prabhsimran01 pic.twitter.com/TSWQTgZexX

— IndianPremierLeague (@IPL) April 1, 2025