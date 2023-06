LIVE: ગૃહમંત્રી અમિત શાહની બિપરજોય પર નજર, આજે ગુજરાતમાં વાવાઝોડું આવશે

અરબી સમુદ્રમાંથી ઉછળેલું ચક્રવાતી તોફાન બિપરજોય ખતરનાક રીતે પસાર થઈ ગયું છે. તે થોડા જ કલાકોમાં ગુજરાતમાં ત્રાટકશે. આ પહેલા નીચાણવાળા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાંથી હજારો લોકોને બહાર કાઢીને શેલ્ટર હોમમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. વાવાઝોડાની અસર ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર સહિત 9 રાજ્યો પર છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે.

પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ નજર રાખી રહ્યા છે

વાવાઝોડાને લઈને દિલ્હીથી લઈને ગુજરાત સુધી હલચલ મચી ગઈ છે. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અધિકારીઓ સાથે સતત સમીક્ષા કરી રહ્યા છે. પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી પણ નજર રાખી રહ્યા છે.

અમિત શાહ ક્ષણે ક્ષણે અપડેટ લઈ રહ્યા છે

ગૃહમંત્રી અમિત શાહ મહાતુફાન બિપરજોય પર નજર રાખી રહ્યા છે. વાવાઝોડાને કારણે શાહે પોતાનો તેલંગાણા પ્રવાસ રદ્દ કર્યો છે. તેઓ દિલ્હી ખાતેના તેમના નિવાસસ્થાને NDRF અને ગૃહ મંત્રાલયના અધિકારીઓ પાસેથી ક્ષણ-ક્ષણ અપડેટ્સ લઈ રહ્યા છે.

70 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાયો

એનડીઆરએફના એક અધિકારીએ એએનઆઈને જણાવ્યું કે હાલમાં દરિયાકાંઠે 60-70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે.

ચક્રવાત ગુજરાતની નજીક પહોંચ્યું છે

ચક્રવાત બિપરજોય હાલમાં જખૌ બંદરથી 155 કિમી, દ્વારકાથી 185 કિમી, નલિયાથી 185 કિમી, પોરબંદરથી 265 કિમી અને કરાચી (પાકિસ્તાન)થી 245 કિમી દૂર છે.

ગુજરાતના ગૃહમંત્રીએ દ્વારકામાં તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી

ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ દ્વારકાના ગોમતી ઘાટ પર પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. મોડી સાંજ સુધીમાં તોફાન બિપરજોય દ્વારકાના દરિયાકાંઠે પહોંચવાનું છે.

NDRFની 18 ટીમો ગુજરાતમાં તૈનાત

એનડીઆરએફના ડીજી અતુલ કરવલે જણાવ્યું કે બિપરજોય મોડી સાંજ સુધીમાં જખાઉ બંદર પર લેન્ડફોલ કરશે. 18 NDRF ટીમો ગુજરાત સરકાર સાથે તૈનાત છે, મોટાભાગે કચ્છમાં.

તોફાનનું લેન્ડફોલ સાંજે 6 વાગ્યાથી શરૂ થશે

લેટેસ્ટ સેટેલાઇટ ઈમેજીસ જોતા જાણવા મળે છે કે વાવાઝોડું સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ લેન્ડફોલ કરવાનું શરૂ કરશે અને રાત્રે 10 વાગ્યા સુધીમાં ખતમ થઈ જશે.

સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે સમીક્ષા બેઠક કરી

ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગાંધીનગરમાં સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ખાતે ચક્રવાત ‘બિપરજોય’ અંગે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી.

દ્વારકામાં જોરદાર પવન ફૂંકાયો

આજે સાંજ સુધીમાં દ્વારકામાં વાવાઝોડું ત્રાટકે તેવી શક્યતા છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં જોરદાર પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. દ્વારકામાં વાવાઝોડાને કારણે ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

#WATCH | Gujarat: Heavy rain and strong wind lash parts of Morbi under the influence of #CycloneBiporjoy (Visuals from Navlakhi Port) pic.twitter.com/Rk777Er7QM — ANI (@ANI) June 15, 2023



મુંબઈમાં હાઈટાઈડ એલર્ટ

મુંબઈના મરીન ડ્રાઈવ પર સવારે 10.29 વાગ્યે હાઈટાઈડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. લોકોને કિનારાથી દૂર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.

કચ્છમાં હાઈટાઈડ એલર્ટ

આજે મોડી સાંજના સુમારે આ વાવાઝોડું સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને જખૌ બંદરની આસપાસ ત્રાટકશે. દરિયાકાંઠે અથડાવા પર, પવનની ઝડપ 115 કિમી પ્રતિ કલાકથી 120 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. દરિયામાં 2.5 મીટર ઉંચા મોજા ઉછળી શકે છે. મહત્તમ ઉંચાઈ કચ્છમાં આવે તેવી શક્યતા છે.



ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના અનુમાન મુજબ, બિપરજોય ગુરુવારે (15 જૂન) સાંજે ગુજરાતના કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર, માંડવી કાંઠા અને પાકિસ્તાનના કરાચી બંદરમાંથી પસાર થશે. આ દરમિયાન પવનની ઝડપ 125-135 કિમી પ્રતિ કલાક રહેવાનો અંદાજ છે, જે 150 કિમી સુધી જઈ શકે છે.

IMDના ડાયરેક્ટર જનરલ મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ બુધવારે (14 જૂન) કહ્યું હતું કે વાવાઝોડું ધીમે ધીમે નબળું પડ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ગુરુવારે દરિયાકાંઠે ટકરાયાના એક દિવસ પછી એટલે કે 16 જૂનની સવારે તેની ઝડપ ઘટીને 85 કિમી થઈ જશે. વાવાઝોડું 17મીએ રાજસ્થાનમાં પ્રવેશ કરશે પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તેની ઝડપ ઘણી ઓછી થઈ જશે.



હવામાન કચેરીએ અધિકારીઓને ગીર, સોમનાથ અને દ્વારકા જેવા લોકપ્રિય સ્થળો પર પ્રવાસીઓની અવરજવરને પ્રતિબંધિત કરવા જણાવ્યું છે અને લોકોને સલામત સ્થળોએ રહેવા વિનંતી કરી છે. જોરદાર પવનને કારણે ખાડાવાળા મકાનો સંપૂર્ણ નાશ પામવાની, કચ્છના મકાનોને વ્યાપક નુકસાન અને પાકાં મકાનોને નજીવું નુકસાન થવાની સંભાવના છે.

#WATCH | Strong winds, and turbulent sea witnessed in Kutch as 'Biparjoy' approaches Gujarat coast to make landfall today evening. (Visuals from Pingleshwar) pic.twitter.com/pIUBsUjcmh — ANI (@ANI) June 15, 2023



સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે બુધવારે ત્રણેય સેનાના વડાઓ સાથે વાત કરી અને ચક્રવાત બિપરજોયની અસરોનો સામનો કરવા માટે સશસ્ત્ર દળોની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી. તૈયારીઓની સમીક્ષા કર્યા પછી, રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે સશસ્ત્ર દળો ચક્રવાતને કારણે ઊભી થનારી કોઈપણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તમામ સંભવિત સહાય પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે.

#WATCH | High tide and strong winds witnessed at Mandvi as 'Biparjoy' approaches Gujarat coast to make landfall today evening. pic.twitter.com/wdzlQqxefD — ANI (@ANI) June 15, 2023



ચક્રવાતના સંભવિત દસ્તક પહેલાં, નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF) એ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા માટે કુલ 33 ટીમોને સોંપી છે. NDRFની 18 ટીમો ગુજરાતમાં રાખવામાં આવી છે, એક ટીમને દીવમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે.